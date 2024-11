Leguma din România pentru care străinii ar putea sta la coadă. A fost recuperată de la muntele Athos și are gustul de altădată

Banca de Ressurse Genetice Vegetale (BRGV) din Buzău pune la dispoziție românilor o mulțime de soiuri inedite de legume, pentru care unii sunt dispuși chiar să stea la coadă. Recent, cercetătorii au adăugat în colecție un sortiment de fasole recuperat de la Muntele Athos.

Leguma de la Muntele Athos pe care românii o găsesc la Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) din Buzău

Banca de Ressurse Genetice Vegetale (BRGV) din Buzău deține în jur de 1.000 de soiuri de fasole. Și, de curând, și un soi cu boabe având diametru mare de până la 2 centimetri.

„În colecţie avem numeroase soiuri culese de pe tot cuprinsul ţării noastre. Ceea ce este interesant este că avem populaţii vechi care nu se mai regăsesc în cultură. Noi le-am clasat sub denumirea de populaţii locale, din acestea au apărut soiuri prin ameliorare.

În trecut, fasolea era cultivată pe suprafeţe mari în România, am reuşit să avem o colecţie bogată la BRGV care depăşeşte peste 1.000 de soiuri care se pot diferenţia, vorbim de fasole de câmp, urcătoare, pentru păstaie, am grupat colecţia după utilizare şi tipul de creştere.

Putem vorbi despre culoarea păstăilor, de la verde deschis, verde închis, la nuanţe de galben, mergând până la cele mov, roşii sau pestriţe, cu diverse culori”, a declarat directorul BRGV, Costel Vînătoru,

Cum a ajuns fasolea de pe Muntele Athos în posesia cercetătorilor de la Buzău

Pentru cei care se întreabă cum a ajuns un soi de fasole de la Muntele Athos în România, acest lucru a fost posibil cu ajutor din partea unui preot. Acest sortiment de fasole poartă numele Lima și, în trecut, era cultivat în țara noastră era cultivată pe o suprafață mare.

Cercetătorii susțin că dacă dacă ar fi cultivat în sistem intensiv, s-ar putea obține până la 5.000 kg de boabe pe hectar.

„Bobul poate ajunge la peste 2 centimetri în diametru. Eu am început să strâng resurse din 1986, an de an am strâns şi colecţionat soiuri pe care le-am păstrat în mare parte prin mănăstiri, cu ajutorul unor oameni sufletişti care le-au păstrat cu mare atenţie.

Vizavi de acest soi, undeva în jurul anului 1992 am avut posibilitatea să mă întâlnesc la Episcopia Buzăului cu un părinte care a venit de la Muntele Athos şi mi-a adus sămânţa, a fost un ajutor substanţial”,a subliniat Costel Vânătoru.