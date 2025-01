Leguma introdusă și în România care are mai mult calciu decât laptele. Bate și portocalele la vitamina C

Știai că există o legumă care se găsește în România și care are mai mult calciu decât laptele? Dincolo de asta este o bombă de vitamine și îți va aduce doar beneficii dacă alegi să o introduci în meniul tău zilnic.

Ce proprietăți are kale

Varza kale poate fi considerată o adevărată comoară pentru organism. Poate ai văzut-o până acum în piețe, sau în marile magazine, dar nu știai cât de sănătoasă este. Adevărul este însă că proprietățile ei sunt uimitoare.

Mai exact, această legumă are mai mult calciu decât laptele. Dincolo de asta, rezistă la temperaturi de până la -15 grade și surprinde și cu alte beneficii. Menționăm că 100 de grame de varză kale conțin 150 de mg de calciu.

De cealaltă parte, laptele are doar 125 mg pentru aceeași cantitate. Pe lângă asta, leguma mai are și vitamina C din plin. 100 de grame de varză kale conțin 90 de mg de vitamina C, adică aproape dublu față de o portocală de greutate similară.

Pentru că această legumă are mai mult calciu decât laptele ea poate să sprijine de asemenea și sănătatea sistemului osos. Este recomandată de asemenea și în diete, având în vedere că stimulează pierderea în greutate.

Ce conține varza kale

Varza kale . Iar dacă pui peste ea puțin suc de lămâie poate avea chiar sub 50 de calorii. Astfel, poate fi consumată fără griji când vine vorba de diete. E important însă să nu fie combinată cu alte sosuri bogate în grăsimi.

Printre altele, varza kale e bogată în vitaminele C, A, K, dar și E. Totodată, ea mai are și 45 de tipuri diferite de antioxidanți, printre cei mai importanți fiind flavonoidele și carotenoidele. Și , dar această legumă e bogată și în fier, fosfor, magneziu, potasiu, cupru și zinc.

Varza kale mai conține și sulforafan, care are proprietăți antioxidante, dar și antimicrobiene, anticancerigene, antiinflamatorii, anti-îmbătrânire, neuroprotectoare și antidiabetice. De asemenea, în aceeași legumă regăsim și quercetina, care are de asemenea un rol vasodilatator, normotensiv, de reglare a colesterolului.

Beneficii Kale

Odată ce este adăugată în meniul zilnic, varza kale ne poate aduce beneficii importante organismului. Datorită fibrelor pe care le conține, ea poate ajuta organismul să regleze cantitatea de grăsimi în sânge. Iar acest lucru înseamnă, deci, că poate reduce colesterolul, fiind recomandată persoanelor care au probleme la inimă.

În același timp, varza kale mai are și proprietăți anticoagulante. Aceasta conține vitamina K, care ajută la legarea calciului. Studiile au arătat că un consum regulat poate avea un efect benefic în circulația sanguină.

Substanțele pe care această legumă le conține pot avea și un efect pozitiv asupra bolilor grave, precum cancerul. Tocmai din acest motiv, specialiștii ne recomandă să o adăugăm în rutina de zi cu zi.

Contraindicații în cazul consumului de varză Kale

Deși varza kale e o legumă care are mai mult calciu decât laptele și oferă o mulțime de beneficii, sunt persoane care trebuie să fie atente când vine vorba de consumul ei. Există câteva contraindicații care trebuie menționate.

Pentru că e bogată în vitamina K, aceasta poate afecta modul în care sunt asimilate medicamentele cu rol anticoagulant. Astfel, persoanele care au un astfel de tratament e bine să ceară sfatul medicului înainte de a le consuma.

După cum spuneam mai sus, varza kale conține și potasiu în cantități mari. Astfel, persoanele care au un tratament medicamentos special ar fi bine de asemenea să meargă la medic înainte de a o adăuga în dieta zilnică.