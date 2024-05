Leguma pe care e bine să o mănânci zilnic. Are foarte multe de vitamine și scade colesterolul. E una dintre cele mai sănătoase, dar românii o evită

Leguma pe care e bine să o mănânci zilnic nu e așa de cunoscută în rândul românilor. Asta în ciuda faptului că are numeroase beneficii pentru organism. Scade colesterolul și e o bombă de vitamine.

Leguma pe care e bine să o mănânci zilnic

. Evident, legumele și fructele nu trebuie să lipsească din meniul nostru zilnic. Totuși, când vorbim de anumite alimente, acestea nu trebuie consumate chiar atât de des.

Leguma despre care vorbim acum, însă, are ceva aparte. Chiar și așa, mulți români o evită. Vorbim despre o legumă verde, care a tot fost studiată de-a lungul timpului. .

Este vorba despre varza kale. Poate ai observat-o în magazine la raionul de fructe și de legume. Leguma este hrănitoare și de asemenea, contribuie la tratarea anumitor afecțiuni. Varza kale are proprietăți antioxidante, anticancerigene și totodată ne protejează inima.

Varza kale, o bombă de vitamine și minerale

Mai mult de atât, are și puține calorii. Doar o salată de 100 de grame conține sub 50 de calorii. Drept urmare, varza kale poate fi alegerea perfectă în diete și nu numai. Condiția este să fie consumată simplă, fără alte sosuri.

Totodată, aceasta e bogată în vitamine și minerale. Varza kale are omega 3 din plin, dar și vitaminele K, A, E, și C. De asemenea, o porție de 100 de grame are o cantitate semnificativă de potasiu, magneziu, cupru, dar și fosfor, fier și zinc.

Leguma pe care e bine să o mănânci zilnic are însă și alte beneficii. Datorită conținutului mare de antioxidanți, ea ajută la detoxifiere. Favorizează eliminarea toxinelor, dar contribuie la absorbția nutrienților și susține sistemul imunitar.

Tot varza kale contribuie și la combaterea infecțiilor. Poate fi de mare ajutor în perioadele de convalescență. Iar studiile spun că ne ajută să ne menținem atât tinerețea, cât și energia. Totodată, ea rezolvă și problema cu colesterolul.

Varza kale poate să restabilească tensiunea arterială, dar și nivelurile de glucoză din sânge, spun specialiștii. Iar un alt beneficiu e faptul că poate scădea și efectul grăsimilor alimentare consumate în exces. Astfel, o singură legumă poate avea multiple beneficii când e consumată regulat.