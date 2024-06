Leguma pe care japonezii o consumă regulat pentru că ajută creierul și oasele să se mențină sănătoase. Se găsește și în supermarketurile din România sub formă de pastă, dar românii evită s-o mănânce

Leguma pe care japonezii o consumă regulat ajută creierul, dar și oasele. De asemenea, mai are și alte beneficii pentru organism și poate fi consumată sub diferite forme. Românii în schimb aleg să o evite.

Fiecare legumă în parte are beneficiile sale pentru organism. Dacă le-am cunoaște pe toate, cel mai probabil le-am adăuga mai des în dieta noastră, astfel încât să avem o stare de bine și să fim protejați în fața anumitor afecțiuni.

Leguma pe care japonezii o consumă regulat pentru că ajută creierul și oasele să se mențină sănătoase poate fi considerată însă o adevărată comoară pentru sănătate. .

Din păcate însă, în ciuda beneficiilor pe care le are, românii o evită. Aceasta are un gust destul de intens, care nu e pentru oricine. Totuși, poate face minuni pentru creierul și oasele noastre.

Leguma pe care japonezii o consumă regulat având în vedere beneficiile sale este wasabi. Vorbim despre o legumă picantă cu o aromă intensă, dar care este populară în toată lumea. Nu doar gustul însă e unul deosebit.

Wasabi, o comoară pentru organism

Spre deosebire de alte legume, wasabi e consumat de cele mai multe ori sub formă de pastă. Are o culoare verde și stă la baza multor rețete japoneze. Ce beneficii are însă și ce face wasabi să fie atât de special?

În primul rând îmbunătățește circulația sângelui și reduce riscul de formare al cheagurilor. Totodată, leguma mai are și proprietăți antimicrobiene. Totodată, wasabi are și antioxidanți din plin, care mențin o stare de sănătate generală bună.

Studiile au demonstrat că atunci când este consumat regulat, wasabi îmbunătățește și abilitățile cognitive. De altfel

Pe lângă efectul pe care îl are asupra creierului wasabi poate ajuta și în diete. Are puține calorii, iar studiile au demonstrat că acesta conține niște compuși care pot suprima formarea celulelor adipoase.

În ceea ce privește efectul asupra oaselor, wasabi conține un compus important. Acesta contribuie la scăderea degradării oaselor și totodată, susține oasele noastre. De altfel acest compus ajută în tratarea osteoporozei, boală care face oasele fragile și slabe.