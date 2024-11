Leguma pe care nutriționiștii recomandă să o mănânci iarna. Are numeroase beneficii și un preț accesibil pentru oricine

În rândurile de mai jos vei afla care este, de fapt, leguma pe care să o mănânci iarna. Doctorii transmit că aceasta are numeroase beneficii și un preț accesibil pentru oricine. Se găsește ușor în magazinele din România.

Care este leguma ce nu trebuie să lipsească din meniu iarna asta

Specialiștii din domeniul alimentar au foarte multe sfaturi și îndemnuri pentru oameni, mai ales pentru susținerea sistemului imunitar. În sezonul rece se recomandă să se mănânce multe fructe și legume proaspete.

Produsul care nu trebuie să lipsească din meniu iarna asta este unul care se poate achiziționa din piață, dar și din supermarketuri. Acesta are un cost de numai 2,49 de lei pe kilogram, ceea ce înseamnă că este extrem de accesibil.

Alimentul cu numeroase beneficii pentru organismul uman este sfecla roșie. Și unde mai pui că este foarte versatilă și că se poate găti sub diverse preparate culinare, începând de la salate până la supe delicioase.

În plus, sfecla roșie poate fi folosită în diverse garnituri sau se poate coace. Totodată, este savuroasă atunci când este murată, pentru că-și păstrează toate calitățile pe care le are și care nu sunt deloc puține la număr.

Ce beneficii are consumul de sfeclă roșie

Sfecla roșie are beneficii importante pentru sănătatea umană. Această legumă de sezon are 47 cal/100g și nu aduce kilograme în plus. Are un indice glicemic scăzut și un conținut de glucide de 8,5%, fiind foarte hrănitoare.

Poate fi consumată inclusiv de persoanele care suferă de diabet. De asemenea, are un aport mare de fibre și este ideală pentru cei care au probleme de constipație. Mai mult decât atât, leguma stimulează tranzitul intestinal și reduce absorția colesterolului din alimente.

În aceeași notă, Mihaela Bilic susținea la un moment dat că sfecla roșie poate fi un aliment antianemic pentru că este bogată în acid folic și minerale. Așadar, conține potasiu, calciu, magneziu și fier, dar și betacaroten și vitamina C cu efect tonic și revitalizant.

Leguma mai are zinc și seleniu, care au rolul de a crește imunitatea și rezistența la boli. Sfecla roșie e o sursă importantă de nitrați cu efect pozitiv asupra tensiunii arteriale și performanței sportive. Aceasta reduce tensiunea și scade consumul de oxigen necesar pentru efort.

„Pigmenții care dau culoarea roșu violet îi conferă proprietăți antitumorale antiinflamatorii și antioxidante, de eliminare a toxinelor din organism.

Sfecla stimulează funcționarea ficatului, rinichilor, vezicii biliare, splinei și tubului digestiv, iar sucul de sfeclă e folosit ca energizant în recuperarea după boli”, a scris medicul nutriționist pe .