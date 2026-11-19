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O vedetă de filme pentru adulți a determinat clubul englez Leicester City să renunțe la sponsorul principal. Anunțul a fost făcut după ce Eva Elfie a fost numită ambasador al mărcii BC Games, cu care formația avea un parteneriat de aproape 2 ani.

BC Game este unul dintre cele mai cunoscute nume din domeniul jocurilor de noroc cu criptomonede. Lansarea a avut loc în anul 2017, iar de atunci și până acum i-a cucerit pe pasionații de monede digitale. În iulie 2024 a bifat o mare reușită pentru că a semnat un parteneriat cu clubul de fotbal englez

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Acordul de tip multianual, evaluat la aproximativ 40 de milioane de dolari, a intrat în vigoare la scurt timp după promovarea în Premier League. În prezent, reprezentanții echipei au anunțat că parteneriatul se va încheia. Decizia a fost luată după ce a apărut în prim-plan numele unei vedete de filme pentru adulți.

Eva Elfie (29 ani) a devenit ambasadoarea mărcii BC Game, iar potrivit revocarea contractului vine după ce grupul de fani The Foxes Trust a pus o mare presiune pe club. În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că este mai bine să se rezilieze înțelegerea mai devreme. Mai mult, clubul a invocat „priorități comerciale diferite”.

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În plus, fanii care au cumpărat articole din magazinul clubului își vor putea returna tricourile. „Leicester City Football Club și BC GAME au ajuns la un acord reciproc pentru a încheia parteneriatul nostru comercial cu efect imediat. Decizia vine în urma discuțiilor constructive dintre ambele părți din ultimele zile, în timpul cărora am recunoscut prioritățile noastre comerciale diferite pentru viitor. Dorim să mulțumim BC GAME pentru sprijinul acordat pe parcursul colaborării sale de doi ani și jumătate cu Leicester City. Mulțumim și pentru abordarea constructivă adoptată în atingerea acestui acord”, se arată în comunicatul de presă emis de clubul britanic, mai arată sursa menționată anterior.

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Ce trebuie să știe suporterii echipei de fotbal

„Suporterii care au achiziționat un tricou replică cu marca BC GAME prin intermediul canalelor oficiale de vânzare cu amănuntul LCFC în ultimele 28 de zile (din 21 octombrie 2026) îl pot returna pentru o rambursare integrală sau un schimb (în funcție de disponibilitate) până miercuri, 2 decembrie. Va fi necesară dovada achiziției. Această politică de returnare îmbunătățită include cămășile care au fost purtate sau personalizate, care în mod normal nu s-ar încadra în politica noastră standard de returnare. Retururile se pot face personal la magazinul Foxes Fanstore de pe stadionul King Power sau prin poștă”, au mai transmis reprezentanții clubului de fotbal.

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Leicester City a mai subliniat că cei care aleg să returneze articolele prin livrarea standard Royal Mail mai au un avantaj. Ei vor primi costul transportului de retur prin metoda de plată utilizată la achiziția inițială. În schimb, compania offshore de criptomonede înregistrată în Belize nu a făcut nicio declarație oficială.

Cine este, de fapt, vedeta de filme pentru adulți

Eva Elfie, pe numele ei real Yulia Romanova, este o i. De asemenea, tânăra născută în Omsk, Siberia, Rusia, este creator de conținut. Și-a început activitatea în industria de filme pentru adulți în anul 2018. Apoi, a devenit cunoscută pe platformele online, precum și în industria de profil.

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Ea a câștigat mai multe premii de specialitate, cum ar fi XBIZ și AVN. Acesta din urmă i-a fost acordat pentru cea mai bună vedetă străină nouă, în 2021. Pe contul de Instagram are 4,8 milioane de urmăritori, dar este activă și pe alte platforme. A făcut deja furori în fotbal cu aparițiile sale ieșite din comun.

Spre exemplu, în urmă cu 5 ani a prezentat echipamentul de fotbal al clubului Venezia FC. În 2021 formația a pus capăt unei absențe de 20 de ani din Seria A. Mai mult decât atât, Eva Elfie a apărut într-o campanie publicitară pentru echipa Counter-Strike 2 a Aurora Gaming. Totodată, a oferit finanțare pentru sporturi electronice. Anul acesta a lansat single-ul „Fairyland”.