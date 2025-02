„Leii” apărură pe „Ion Oblemenco” înainte de Universitatea Craiova – Poli Iași! Noutatea cu care se mândrește echipa lui Mirel Rădoi. Foto

Oltenii sunt gata de debutul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova și au pregătit o surpriză de proporții la „Ion Oblemenco”. „Leii” din Bănie au apărut peste tot la stadion.

„Leii” apărură pe „Ion Oblemenco” înainte de Universitatea Craiova – Poli Iași! Noutatea cu care se mândrește echipa lui Mirel Rădoi

, duminică, 2 februarie, de la ora 17:15. Este meciul la care

ADVERTISEMENT

Conducerea din Bănie a pregătit o noutate odată cu instalarea în funcție de principal a noului tehnician. La arena alb-albaștrilor a fost montat un ecran uriaș pe care apar „Leii” Craiovei.

Imaginea superbă cu emblema clubului a poate fi zărită și pe tabela de marcaj a stadionului „Ion Oblemenco”. Când au ajuns la arena din Craiova, toți jucătorii lui Mirel Rădoi au trecut pe lângă cei trei „lei” ai Băniei – vezi

ADVERTISEMENT

Meciul cu moldovenii este extrem de important pentru echipa lui Mirel Rădoi, care pleacă cu prima șansă. Cu o victorie, Universitatea Craiova o poate egala pe CFR Cluj (locul 4, 39 de puncte), cel puțin până la derby-ul ardelenilor cu FCSB.

Noua achiziție a oltenilor, titular în meciul cu ieșenii

Ecranul cu leii de la stadionul „Ion Oblemenco” nu este singura noutate pregătită de olteni la meciul cu Poli Iași. Noul antrenor, Mirel Rădoi, a decis să îl titularizeze pe atacantul Alisson Safira. a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Pentru a îl aduce în Bănie, clubul din Bănie le-a plătit 400.000 de euro celor de la Santa Clara. „E o plăcere să fiu aici și să reprezint acest club. Negocierile n-au fost rapide și nici ușoare.

În primul rând, agentul meu mi-a prezentat interesul clubului și imediat după Mario a intrat în contact cu mine și am discutat despre proiectul clubului, care mi-a plăcut mult.

ADVERTISEMENT

Așa că am dat ok-ul să dau drumul la negocierile între cluburi. Nu cunoșteam clubul pentru că nu prea urmăream campionatul, dar după ce am vorbit cu Mario am început să caut și mi-a plăcut foarte mult ce am văzut.

Clubul, suporterii și infrastructura mi-au atras atenția și vin foarte fericit. Sper să ajut echipa, principalul obiectiv este să cresc ca și jucător, sper să dau multe goluri și să aduc multă bucurie pentru acest club”, a declarat Alisson Safira, după ce a semnat cu Universitatea Craiova.