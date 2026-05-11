„Leilor, vă țin pumnii!” Mesaj-surpriză pentru Universitatea Craiova înaintea marii finale din Cupa României

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește de finala Cupa României cu Universitatea Cluj, programată miercuri seară la Sibiu, iar atmosfera din jurul echipei din Bănie este deja din ce în ce mai animată. Cu doar câteva zile înainte de primul mare eveniment al săptămânii, oltenii au primit un mesaj cu puternică încărcătură emoțională din partea unui fost jucător. Mai exact, Hristo Zlatinski, fost mijlocaș al Craiovei și câștigător al Cupei României din 2018, le-a transmis „leilor” gândurile sale de susținere și încurajare.

Hristo Zlatinski, mesaj de suflet înainte de finala Cupei României: „Vă țin pumnii!“

Înaintea primului duel cu Universitatea Cluj, fostul mijlocaș al Craiovei a ținut să transmită un mesaj scurt, dar plin de emoție, în care și-a amintit de momentul în care a cucerit trofeul alături de echipa din Bănie și i-a încurajat pe actualii jucători să repete performanța.

ADVERTISEMENT

„Vă salut pe toți, leilor! Mi-aduc aminte cu bucurie când am câștigat împreună Cupa României. Peste câteva zile aveți o altă finală în față. Vă doresc succes, vă țin pumnii la finala Cupei României de la Sibiu. Forța, Știința!“, este mesajul fostului mijlocaș al oltenilor, Hristo Zlatinski.

Cine este Hristo Zlatinski, unul dintre foștii oameni de bază ai Universității Craiova

Hristo Zlatinski a evoluat la Universitatea Craiova în perioada 2015–2018, fiind transferat de la Ludogoreț Razgrad. Mijlocaș central cu profil defensiv, el a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei în acea perioadă, contribuind constant la echilibrul din linia de mijloc.

ADVERTISEMENT

În tricoul Științei, Zlatinski a adunat aproximativ 112 meciuri în toate competițiile și a marcat 9 goluri, fiind important atât în faza de construcție, cât și la fazele fixe. În campionat a bifat aproape 100 de apariții, devenind unul dintre executanții principali ai loviturilor libere și penalty-urilor.

ADVERTISEMENT

Momentul de referință al carierei sale la Craiova a fost câștigarea Cupei României în sezonul 2017–2018, ultimul trofeu major al clubului. După acel succes, Zlatinski a părăsit Bănia în 2018, rămânând însă unul dintre jucătorii apreciați de suporteri.

ADVERTISEMENT

Adrian Rus, out de la Universitatea Craiova pentru finala Cupei României Betano, contra lui U Cluj

Primul meci dintre cele două „Universități” va fi cel din finala Cupei României Betano. Miercuri, de la ora 20:00, Bergodi și Coelho sunt gata să dea totul pentru a obține primul trofeu important al anului. Câștigătoarea nu doar că va obține un trofeu și și-ar asigura prezența în Europa League, ci va câștiga și un impuls de moral incredibil înaintea meciului decisiv de campionat.

Din păcate pentru olteni, Craiova va trebui să se descurce în această partidă fără unul dintre cei mai importanți jucători din defensivă. Adrian Rus a primit cartonaș galben atât în sferturi, cu CFR Cluj, cât și în semifinale, contra lui Dinamo, și și-a scos tricoul de joc. Prin urmare, el va fi suspendat în actul final, ceea ce reprezintă o absență importantă.

ADVERTISEMENT

Interesantă va fi alegerea lui Filipe Coelho, care trebuie să se decidă în privința unui înlocuitor în centrul defensivei. Cel mai probabil, antrenorul din Bănie va miza fie pe Nikola Stevanovic, care a jucat toate meciurile din grupele Cupei României Betano, însă nu a mai prins niciun minut de la începutul lunii martie, fie pe Juraj Badelj, care a prins 30 de minute în prelungirile semifinalei cu Dinamo, însă și el pare în dizgrațiile portughezului, cu doar 18 minute în SuperLiga României în 2026, însă cu un meci ca integralist în grupe, contra lui FCSB.

Incertitudine și la mijlocul terenului! Ce se întâmplă cu Anzor Mekvabishvili

. Gruzinul este unul dintre oamenii de bază chiar și din naționala Georgiei, acolo unde face echipă cu staruri precum Kvaratskhelia (PSG), Mikautadtze (Villarreal) sau Mamardashvili (Liverpool).

Universitatea Craiova are emoții mari în ceea ce privește situația sa medicală, întrucât el a părăsit terenul șchiopătând în minutul 75 din ultimul meci de campionat, cel cu CFR Cluj. Totuși, Coelho are variante mult mai viabile în acea zonă. Chiar dacă Alexandru Crețu și Tudor Băluță nu au mai prins minute consistente în ultima vreme, ei sunt în continuare soluții foarte bune la mijlocul terenului, iar Coelho se va baza, cel mai probabil, pe unul dintre ei.