Lena Enache, soția fotbalistul Gabi Enache, rupe tăcerea: „Eu reprezint mai mult decât o simplă etichetă sau ambalaj”. Exclusiv

Lena și Gabi Enache s-au confruntat de-a lungul timpului cu numeroase piedici și răutăți. Ea, una dintre cele mai frumoase soții de fotbaliști din România, a stârnit numeroase controverse care, inevitabil a trezit și mici gelozii. De aceea, vrea să clarifice bârfele apărute în presă și, de asemenea, să sublinieze că aspectul fizic a ajutat-o în viață, dar nu a definit-o ca persoană. Nu este doar o simplă etichetă sau un simplu ambalaj atrăgător.

Lena Enache, adevărul despre geloziile din relația cu Gabi

Lena Enache, nu este doar soția fotbalistului Gabi Enache, este și mamă a doi copii, dar și femeie de afaceri. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, vedeta mărturisește cu a început povestea de dragoste cu Gabi, dar cum a făcut față atacurilor din partea fanelor lui.

Din păcate, Lena a cunoscut ce înseamnă și durere în urmă cu 11 ani, atunci când mama ei s-a stins din viață. Din acel moment, tatăl ei i-a fost și îi este, în permanență, cel mai intim confident.

Ai slăbit foarte mult. Te-a stresat mult noul tău proiect, deschiderea cafenelei?

– Lena Enache: Da, am slăbit, dar nu foarte mult. Am văzut că există titluri în presă că am ajuns anorexică (n. r. râde). Am slăbit tre kilograme, dar anorexică nu sunt! Mă stresează, clar! Este un proiect de suflet și nu mă așteptam să fie atât de greu să pui pe picioare o afacere așa, ca la carte. Ne mai ține un singur aviz.

Cum ți-a venit ideea? Știu că erai preocupată de dulciuri. Când are loc marea deschidere?

– Lena Enache: Ideea a venit pe fondul a tot ce înseamnă emoția ”Cozofino”. Consumatorii ”Cozofino” au construit acest vis și le mulțumesc că au crezut în produsul meu!

Cea mai sexi soție de fotbalist: „Eu reprezint mai mult decât o simplă etichetă ”

Ai fost declarată, de nenumărate ori, cea mai sexy soție de fotbalist. Te-a schimbat asta cu ceva?

⁠- Lena Enache: Nu pot spune că m-a măgulit această titulatură de ”cea mai sexy soție de fotbalist”. Eu reprezint mai mult decât o simplă etichetă sau ambalaj. Consider despre mine că sunt un om complex.

Apropo de frumusețe, consideri că te-a ajutat în decursul vieții sau mai mult te-a încurcat?

– Lena Enache: Frumusețea depinde de ochiul privitorului, oricum. De multe ori m-a ajutat clar, deschide multe uși. Dacă mai ai și altceva în plus pe lângă frumusețe, clar este un atu. Dar de nenumărate ori s-a confundat ”marfa” cu ”ambalajul” și s-au pus etichete în necunoștință de cauză.

Ai 36 de ani, ești mamă, dar și soție. Te-ai fi gândit vreodată că vei ajunge una din cele mai cunoscute neveste de fotbalist din România?

– Lena Enache: Nu, nu m-am gândit, a fost o surpriză a vieții.

Lena Enache, sentimente contradictorii: „S-au sărit mulți cai”

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe Gabi? Care a fost primul gând care ți-a trecut prin minte atunci când l-ai văzut?

– Lena Enache: Normal că îmi aduc aminte, e greu de uitat (n.r. râde). Ne-am cunoscut în același loc unde m-a cerut și de soție. A fost o emoție aparte. Cva ce nu mai simțisem până atunci!

Un fotbalist nu are numai fani, are și fane. A ”sărit calul” cineva, vreodată?

– Lena Enache: Eheee, s-au sărit mulți cai. Dar știi melodia aceea cu ”dar nu mă lasă fanele” (n.r. râde)? .

Ai simțit gelozia în toți acești ani?

– Lena Enache: Posibil să o fi simțit de câteva ori.

Care este secretul unei căsnicii durabile, ca a voastră?

– Lena Enache: sau o rețetă… cred că e vorba de respect și de a crește împreună frumos.

Ai vreun regret că ai ales această viață, deloc simplă, deloc confortabilă de multe ori?

– Lena Enache: Nu am regrete, totul este așa cum trebuie să fie pentru fiecare om.

Lena Enache, mamă severă pentru cei doi copii: „Vreau ca nu cumva să greșesc cu ceva”

Cum este mămica Lena cu Sofia și Edan? Calmă, severă, te mai ia panica uneori?

– Lena Enache: Lena, ca mamă, este un pic din fiecare. Calmă (mai rar), severă mai tot timpul când vine vorba de școală, educație și bun simt. Prietenă în cea mai mare parte, deoarece vreau să-i am aproape pe copiii mei. Sunt darul meu de la Dumnezeu. Ei reprezintă TOTUL!

Mă mai ia panica atunci când mă gândesc la ei ca la viitori adulți. Vreau ca nu cumva să greșesc cu ceva în ceea ce-i privește și să nu pot să le implementez un profil sănătos.

Ce crezi că a moștenit Edan de la tine? Dar de la Gabi?

– Lena Enache: Edan de la mine a moștenit sufletul, este foarte sufletist și sensibil. De la Gabriel a moștenit înfățișarea, fără doar și poate, pasiunea pentru jocuri și șarmul, cred. Amândoi au aceeași privire cuceritoare.

Lena Enache și-a pierdut mama în urmă cu 11 ani: „Eram nedespărțită”

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

– Lena Enache: Copilăria mea a fost superbă, cu vacanțe la bunici, la Maramureș. În rest mult sport, atletism și mult timp cu mama mea. Eram nedespărțite. Am fost un copil bun.

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

– Lena Enache: Pe vremea noastră nu prea aveam secrete. Mă simțeam super apropiată de tatăl meu, așa cum sunt și astăzi. Tata este confidentul meu, omul care este acolo pentru mine și când sunt nervoasă și când sunt fericită. El e acolo prezent. Este un lucru extrem de important pentru mine, dat fiind faptul că mi-am pierdut mama în urmă cu 11 ani.

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă, tocilară sau rebelă?

– Lena Enache: În liceu deja eram model. Eram pe podium, pozam, câștigam concursuri de frumusețe. Când eram la școală eram o fată normală, timidă și-mi vedeam de carte.

Lena Enache risipește toți banii

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

– Lena Enache: Tot prin liceu am câștigat primii bani, dintr-o reclamă. Sigur i-am cheltuit pe cadouri pentru toată familia, asta fac și astăzi. Cumpăr tuturor pentru că îmi place enorm să ofer! Aici Sofia seamănă cu mine. Și ea cheltuie până la ultimul bănuț pe cadouri pentru cei dragi.

Aveți niște nași celebri, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Chiar dacă relația lor s-a terminat, obișnuiești să te mai sfătuiești cu ei?

– Lena Enache: Ana este Ana și v-a rămâne, Ana! Simplu.

„Nu dorm în sala de sport și nici nu port cântarul după mine”

Ești o femeie superbă. Ai vreun secret sau factorul genetic este de vină?

– Lena Enache: Sincer… factorul genetic este secretul meu. În rest, nu pot spune că fac mari eforturi. Nu dorm în sala de sport și nici nu port cântarul după mine pentru a-mi cântări mâncarea. Poate disciplina celor 12 ani de sport de performanță mă ajută și astăzi.

Ai vreun viciu alimentar, un aliment pe care nu-l poți refuza?

– Lena Enache: Iubesc dulciurile. Și să le fac și să le mănânc, nu țin cont de oră niciodată (n.r. râde). Când vreau dulce, vreau dulce.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai reușit să mergi mai departe?

– Lena Enache: Despre momentele grele… aș vrea să le las acolo, în trecut. Astăzi este doar despre prezent și, puțin câte puțin, despre viitor!