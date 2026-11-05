Lens, măcelărită în presa din Franța după 1-9 cu Como: ”Am eșuat lamentabil”

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Etapa a 4-a din Champions League a venit cu scor neverosimil: Lens – Como 1-9. Eșecul rușinos a lăsat urme adânci, iar presa din Franța a avut comentarii tăioase după cea mai dură înfrângere a unei echipe pe teren propriu de la înființarea competiției în 1992.

Presa din Franța, reacții acide după Lens – Como 1-9

Jurnaliștii din Hexagon au avut reacții vehemente după și s-au arătat indignați de faptul că echipa nu a avut reacție în fața unui adversar care a zburdat pe teren. ”Cum au putut fi atât de slabi cu mingea, atât de inutili, devenind din ce în ce mai slabi pe măsură ce meciul avansa? Jucătorii lui Lens l-au făcut de rușine pe Bollaert.

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Umiliți de Como (1-9) pe propriul stadion, unde ‘ole-urile’ însoțeau pasele nesfârșite ale italienilor, jucătorii lui Lens au fost pur și simplu depășiți în timp ce antrenorul lor i-a lăsat să se zbată. Această înfrângere istorică își va lăsa amprenta.

De la crearea Champions League în 1992, nicio echipă nu a pierdut vreodată acasă la un asemenea scor, primind nouă goluri. Și în întreaga istorie – una turbulentă pentru cluburile franceze – nicio echipă nu a coborât vreodată atât de jos, suferind o asemenea umilință. RC Lens a primit nouă goluri acasă în fața lui Como și e greu de crezut, e atât de incredibil”, a scris cotidianul .

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Antrenorul Yannick Cahuzac, făcut praf de jurnaliști

La rândul său, i-a pus la zid pe jucătorii lui Lens, dar mai ales pe antrenorul Yannick Cahuzac, pe care îl consideră principalul vinovat. ”Pe un stadion Bollaert uluit, RC Lens a suferit miercuri o înfrângere de neimaginat, scor 1-9, împotriva echipei Como a lui Cesc Fabregas în Champions League. O lovitură teribilă și o pată uriașă pe istoria fotbalului francez în competițiile europene.

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Urmărind la televizor, ce ar fi putut simți Dino Toppmoller miercuri seară? În urmă cu mai puțin de două luni, antrenorul german a fost demis de șefii lui Lens, la doar șase meciuri de la debutul său (trei victorii, inclusiv Supercupa Franței, o remiză și două înfrângeri). Numit antrenor principal în locul său, Yannick Cahuzac a reușit de atunci un palmares dezastruos de trei victorii și cinci înfrângeri în opt meciuri”, a scris sursa citată.

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Cum a reacționat tehnicianul lui Lens

Imediat după eșecul dezastruos din , antrenorul lui Lens, Yannick Cahuzac, a vorbit despre umilință și le-a cerut jucătorilor săi să ridice capul din pământ și să aibă o reacție de orgoliu la următoarea partidă.

”Nu o să vă ofer discursuri grandioase sau analize aprofundate. A fost un scor zdrobitor, am eșuat lamentabil. Singurul cuvânt care îmi vine în minte este ‘umilință’. Va trebui să ne spunem lucrurile pe față și să ne regăsim puțin din mândria noastră.

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Din păcate, face parte din carieră. Este rar, dar am trăit asta. Depinde de noi să avem puțină demnitate și mândrie. Jucătorii trebuie să ridice capul și să aibă o reacție pozitivă la meciul cu Marseille”, a declarat Cahuzac, la conferința de presă.

”Am lăsat mult prea mult spațiu în fața unor astfel de jucători. Aveam un plan de joc, nu l-am respectat și am fost călcați în picioare. În seara aceasta ne vom întoarce acasă cu un sentiment de rușine, iar mâine vom merge la antrenament pentru a încerca să ne revenim și să arătăm duminică că a fost doar un pas greșit”, a spus și fundașul Ruben Aguilar.