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Meciul se anunța important pentru ex-rapidiști, nu neapărat pentru cele trei puncte puse în joc, cât pentru numirea pot spune exotică a noului antrenor la modoveni. Felip Ortiz s-a încumetat să vină în România, la Botoșani după ce nu doar că a calificat-o pe micuța INTER d’ESCALDES din Andorra în Conference League, dar a mai și învins-o pe FC Copenhaga din Danemarca.

Notele lui Marcel Pușcaș după Rapid- FC Botoșani 5-0. „Ce frumos au jucat moldovenii și ce urât au pierdut”. Dobre și Stojilkovic i-au demolat în jumătate de oră

Trebuie să recunosc că Este de admirat curajul și poate inspirația patronului Valeriu Iftime, dar și dispoziția spre o nouă aventură/ provocare a spaniolului. Bineînțeles că nou venitul nu putea face mai nimic în doar 24 de ore de la semnătură. Nici n-a început bine meciul că s-a și terminat. Normal trebuia aruncat prosopul. Botoșaniul era groggy.

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Jucau frumos, dar gafele puerile ale fazei de apărare i-a costat scump. Știau că Rapidul preferă contraatacul și în loc să se aglomereze în zona centrală au preferat lăsarea liberă a unor mari zone numai bune de exploatat de către iuții jucători Dobre și Petrila. Ce-o fi fost în mintea lui Ortiz doar el știe. Distanțele între compartimentele moldovenilor erau de 20-50 de metri, echipa arătând ca dispunere exact ca una de amatori. Una peste alta, Botoșaniul a arătat că știe a pasa, nu și a juca, jucătorii părând de multe ori că preferă mapa, nu și sapa.

Notele pentru jucătorii Rapidului după 5-0 cu FC Botoșani. „Vijelia” Dobre – MVP-ul meciului

AIOANI (6) – A intervenit excelent la o lovitură de cap a lui Petro în minutul 21. În rest a fost atent. Sigur pe el.

MANEA (6) – A revenit ca titular după o lungă perioadă. A pasat perfect pentru Stojilkovic în minutul 16. A dus bine jocul până la capăt.

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SINYAN (6,5) – A înscris în minutul 27 și și-a făcut datoria și ca apărător.

KRAMER (6,5) – Sigur, sobru și inteligent.

ANNAN (6) – S-a achitat de sarcini, fiind o concurență serioasă pentru Latif. O viteză în plus nu i-ar lipsi.

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Speculantul Stojilkovic și-a făcut datoria

MORUȚAN (5,5) – N-a pasat decisiv, n-a înscris. A fost sub media coechipierilor. A fost înlocuit cu Șucu în minutul 70.

GRAMENI (6) -A pasat perfect pentru golul lui Dobre din minutul 14. A depus efort. A fost înlocuit de Doumbia în minutul 45.

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VULTURAR (7) – A început mai reținut, dar și-a intrat în ritm, înscriind și un gol frumos în minutul 45. A contribuit și la golul lui Sinyan. A încasat un cartonaș galben în minutul 25.

DOBRE (8) – Mereu în viteza a patra. A jucat bine, a înscris, a pasat. Așa da. A fost înlocuit de Rareș Pop în minutul 60.

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STOJILKOVIC (7,5) – A înscris două goluri în minutele 3 și 16, dar a și ratat. A prestat un joc bun. Este inteligent și speculative. A fost înlocuit de Kodor în minutul 60.

Veste bună pentru Pancu: și-a revenit Petrila

PETRILA (7) – Un joc bun. Inteligent, iute, bun pasator. Și-a revenit fizic și va fi din ce în ce mai important. A dat pasă de gol, a șutat. A fost înlocuit de către Kamara în minutul 60.

DOUMBIA (4,5) – L-a înlocuit pe Grameni la pauză. Nu a adus nimic deosebit pe fondul conservării rezultatului.

KAMARA (5,5) – A intrat în locul lui Petrila în minutul 60. A fost activ și util. Poate fi oricând o soluție.

R. POP (4,5) – A intrat în locul lui Dobre în minutul 60. Nu s-a remarcat cu nimic.

KODOR (5,5) – A intrat în locul lui Stojilkovic în minutul 60. Activ, masiv, dar lent și greoi. Îi trebuie multe meciuri. Poate chiar în liga a 2-a.

ȘUCU (4,5) – A intrat în locul lui Moruțan în minutul 70. Nu s-a remarcat.

Notele pentru jucătorii de la FC Botoșani după 0-5 cu Rapid. Bayeye, cel mai bun moldovean

ANESTIS (5) – Are o mare experiență. Este un portar interesant, dar a încasat 5 goluri. Totuși…

BAYEYE (5,5) – Poate cel mai activ jucător al oaspeților. Are calități bune pentru atac, mai slabe pentru faza de apărare.

MIRON (4) -S-a lăsat eliminat la primul gol, n-a coordonat apărarea. Este lent și pufos.

DIARRA (5) – Are un fizic interesant. Aduce cu Dawa doar că nu mestecă gumă în timpul meciului.

ILAȘ (4) – Nedublat, nu s-a descurcat cu „vijelia” Dobre. A fost înlocuit la pauză cu Creț.

DE VEGA (5) – Tehnică bună, dar a ieșit la joc mult prea târziu. Calul plecase.

Jucători ca Petro găsim în Liga a 2-a. Vreo 25…

PETRO (3,5) – Cel mai slab botoșănean. În liga a doua se găsesc vreo 25 ca el. A fost schimbat justificat la pauză cu Bordeianu.

ONGENDA (4) – Joc încâlcit, efort redus, pase multe greșite. A fost schimbat cu Papa pe finalul meciului.

MITROV (4) – Nimic deosebit. A părut că se zbate în van. Schimbat justificat cu Kovtaliuk în minutul 45.

DUMITER (5) – A fost activ, dar insuficient pentru a înscrie.

Ce se întâmplă cu Mailat? A fost de nerecunoscut.

MAILAT (4,5) – Așteptam maim ult de la el. Din păcate nu și-a adus nicio contribuție. La înfrângere da. A fost înlocuit justificat cu Idowu în minutul 67.

CREȚ (5) – L-a schimbat la pauză pe Ilaș. Are calități bune. Este de perspectivă. A fost destul de activ.

BORDEIANU (4) – L-a schimbat pe jalnicul Petro la pauză. Nu s-a remarcat. Este pe final de carieră.

KOVTALIUK (5) – L-a schimbat pe Mitrov în minutul 45. A fost activ

IDOWU (5) – L-a înlocuit pe Mailat în minutul 67. Nu-i jucător rău.

E. PAPA (4) – A intrat în minutul 75 în locul lui Ongenda. Nimic deosebit.

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