Meciul se anunța important pentru ex-rapidiști, nu neapărat pentru cele trei puncte puse în joc, cât pentru numirea pot spune exotică a noului antrenor la modoveni. Felip Ortiz s-a încumetat să vină în România, la Botoșani după ce nu doar că a calificat-o pe micuța INTER d’ESCALDES din Andorra în Conference League, dar a mai și învins-o pe FC Copenhaga din Danemarca.
Trebuie să recunosc că apariția unui antrenor format la Barca în Superliga nu este de colo. Este de admirat curajul și poate inspirația patronului Valeriu Iftime, dar și dispoziția spre o nouă aventură/ provocare a spaniolului. Bineînțeles că nou venitul nu putea face mai nimic în doar 24 de ore de la semnătură. Nici n-a început bine meciul că s-a și terminat. În minutul 27 era 4-0 iar până la pauză se făcuse 5-0. Normal trebuia aruncat prosopul. Botoșaniul era groggy.
Jucau frumos, dar gafele puerile ale fazei de apărare i-a costat scump. Știau că Rapidul preferă contraatacul și în loc să se aglomereze în zona centrală au preferat lăsarea liberă a unor mari zone numai bune de exploatat de către iuții jucători Dobre și Petrila. Ce-o fi fost în mintea lui Ortiz doar el știe. Distanțele între compartimentele moldovenilor erau de 20-50 de metri, echipa arătând ca dispunere exact ca una de amatori. Una peste alta, Botoșaniul a arătat că știe a pasa, nu și a juca, jucătorii părând de multe ori că preferă mapa, nu și sapa.
AIOANI (6) – A intervenit excelent la o lovitură de cap a lui Petro în minutul 21. În rest a fost atent. Sigur pe el.
MANEA (6) – A revenit ca titular după o lungă perioadă. A pasat perfect pentru Stojilkovic în minutul 16. A dus bine jocul până la capăt.
SINYAN (6,5) – A înscris în minutul 27 și și-a făcut datoria și ca apărător.
KRAMER (6,5) – Sigur, sobru și inteligent.
ANNAN (6) – S-a achitat de sarcini, fiind o concurență serioasă pentru Latif. O viteză în plus nu i-ar lipsi.
MORUȚAN (5,5) – N-a pasat decisiv, n-a înscris. A fost sub media coechipierilor. A fost înlocuit cu Șucu în minutul 70.
GRAMENI (6) -A pasat perfect pentru golul lui Dobre din minutul 14. A depus efort. A fost înlocuit de Doumbia în minutul 45.
VULTURAR (7) – A început mai reținut, dar și-a intrat în ritm, înscriind și un gol frumos în minutul 45. A contribuit și la golul lui Sinyan. A încasat un cartonaș galben în minutul 25.
DOBRE (8) – Mereu în viteza a patra. I-a năucit pe visătorii fundași botoșăneni. A jucat bine, a înscris, a pasat. Așa da. A fost înlocuit de Rareș Pop în minutul 60.
STOJILKOVIC (7,5) – A înscris două goluri în minutele 3 și 16, dar a și ratat. A prestat un joc bun. Este inteligent și speculative. A fost înlocuit de Kodor în minutul 60.
PETRILA (7) – Un joc bun. Inteligent, iute, bun pasator. Și-a revenit fizic și va fi din ce în ce mai important. A dat pasă de gol, a șutat. A fost înlocuit de către Kamara în minutul 60.
DOUMBIA (4,5) – L-a înlocuit pe Grameni la pauză. Nu a adus nimic deosebit pe fondul conservării rezultatului.
KAMARA (5,5) – A intrat în locul lui Petrila în minutul 60. A fost activ și util. Poate fi oricând o soluție.
R. POP (4,5) – A intrat în locul lui Dobre în minutul 60. Nu s-a remarcat cu nimic.
KODOR (5,5) – A intrat în locul lui Stojilkovic în minutul 60. Activ, masiv, dar lent și greoi. Îi trebuie multe meciuri. Poate chiar în liga a 2-a.
ȘUCU (4,5) – A intrat în locul lui Moruțan în minutul 70. Nu s-a remarcat.
ANESTIS (5) – Are o mare experiență. Este un portar interesant, dar a încasat 5 goluri. Totuși…
BAYEYE (5,5) – Poate cel mai activ jucător al oaspeților. Are calități bune pentru atac, mai slabe pentru faza de apărare.
MIRON (4) -S-a lăsat eliminat la primul gol, n-a coordonat apărarea. Este lent și pufos.
DIARRA (5) – Are un fizic interesant. Aduce cu Dawa doar că nu mestecă gumă în timpul meciului.
ILAȘ (4) – Nedublat, nu s-a descurcat cu „vijelia” Dobre. A fost înlocuit la pauză cu Creț.
DE VEGA (5) – Tehnică bună, dar a ieșit la joc mult prea târziu. Calul plecase.
PETRO (3,5) – Cel mai slab botoșănean. În liga a doua se găsesc vreo 25 ca el. A fost schimbat justificat la pauză cu Bordeianu.
ONGENDA (4) – Joc încâlcit, efort redus, pase multe greșite. A fost schimbat cu Papa pe finalul meciului.
MITROV (4) – Nimic deosebit. A părut că se zbate în van. Schimbat justificat cu Kovtaliuk în minutul 45.
DUMITER (5) – A fost activ, dar insuficient pentru a înscrie.
MAILAT (4,5) – Așteptam maim ult de la el. Din păcate nu și-a adus nicio contribuție. La înfrângere da. A fost înlocuit justificat cu Idowu în minutul 67.
CREȚ (5) – L-a schimbat la pauză pe Ilaș. Are calități bune. Este de perspectivă. A fost destul de activ.
BORDEIANU (4) – L-a schimbat pe jalnicul Petro la pauză. Nu s-a remarcat. Este pe final de carieră.
KOVTALIUK (5) – L-a schimbat pe Mitrov în minutul 45. A fost activ
IDOWU (5) – L-a înlocuit pe Mailat în minutul 67. Nu-i jucător rău.
E. PAPA (4) – A intrat în minutul 75 în locul lui Ongenda. Nimic deosebit.