Leo Bolgado, meci de coșmar la Galați! Fundașul lui CFR Cluj, roșu direct după ce și-a lovit adversarul cu pumnul + gafă monumentală în prima repriză. Video

Fundașul celor de la CFR CFR Cluj, Leo Bolgado, greșeală uriașă în meciul de la Galați. Ce a făcut brazilianul în partida cu Oțelul.
Alex Bodnariu
24.08.2025 | 17:50
Leo Bolgado meci de cosmar la Galati Fundasul lui CFR Cluj rosu direct dupa ce sia lovit adversarul cu pumnul gafa monumentala in prima repriza Video
Leo Bolgado, fundașul celor de la CFR Cluj, a făcut un meci de coșmar la Galați. Apărătorul a gafat incredibil la primul gol înscris de moldoveni, iar în debutul reprizei secunde a fost eliminat după o intrare fără sens în careul advers. Și Otto Hindrich s-a făcut de râs.

Brazilianul de la CFR s-a făcut de râs la Galați. Bolgado a gafat incredibil în prima repriză

Ardelenii trec prin poate cea mai complicată perioadă din ultimele sezoane. CFR Cluj a fost umilită cu 2-7 de Häcken, în manșa tur a play-off-ului Conference League, meci care l-a făcut pe Dan Petrescu să își dea demisia, iar la Galați jocul „feroviarilor” nu a arătat deloc bine.

Leo Bolgado a fost titular în partida cu Oțelul, dar fundașul brazilian nu a terminat meciul pe teren. În prima repriză, el a comis o greșeală imensă: stoperul a bătut în locul portarului Hindrich un out de poartă, dar a trimis balonul direct la adversar, iar gazdele au trimis mingea în plasă. Vezi aici video.

Bolgado și-a lovit un adversar cu pumnul în față și a fost eliminat

Nici în partea a doua jocul lui Bolgado nu a arătat mai bine, iar în minutul 50 a fost trimis la vestiare de arbitrul întâlnirii după un gest nesportiv. Fundașul, aflat în careul advers, și-a lovit un oponent în figură în încercarea de a se demarca.

Inițial, centralul partidei nu a observat faultul, deși Kazu a rămas întins pe gazon. Medicii au fost chemați de urgență, iar mai apoi Marian Barbu a fost chemat în fața monitoarelor VAR pentru a revedea faza. După consultarea reluărilor, arbitrul a scos cartonașul roșu din buzunar și i l-a arătat lui Bolgado.

La doar șase minute după eliminarea lui Bolgado, Oțelul Galați a făcut 3-0. Ardelenii au redus din diferență, însă doar câteva minute mai târziu, Otto Hindrich a comis-o și el. Portarul a făcut o preluare slabă, iar gazdele au dus scorul la 4-1. Defensiva celor de la CFR Cluj a arătat foarte slab, iar Andrea Mandorlini, noul antrenor al grupării din Gruia, are mult de lucru pentru a redresa situația.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
