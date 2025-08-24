Leo Bolgado, meci de coșmar la Galați! Fundașul lui CFR Cluj, roșu direct după ce și-a lovit adversarul cu pumnul + gafă monumentală în prima repriză. Video

Leo Bolgado, fundașul celor de la CFR Cluj, a făcut un meci de coșmar la Galați. Apărătorul a gafat incredibil la primul gol înscris de moldoveni, iar în debutul reprizei secunde a fost eliminat după o intrare fără sens în careul advers. Și Otto Hindrich s-a făcut de râs.

Brazilianul de la CFR s-a făcut de râs la Galați. Bolgado a gafat incredibil în prima repriză

CFR Cluj a fost umilită cu 2-7 de Häcken, în manșa tur a play-off-ului Conference League, meci care l-a făcut pe Dan Petrescu să își dea demisia, iar la Galați jocul „feroviarilor” nu a arătat deloc bine.

Leo Bolgado a fost titular în partida cu Oțelul, dar fundașul brazilian nu a terminat meciul pe teren. În prima repriză, el a comis o greșeală imensă: stoperul a bătut în locul portarului Hindrich un out de poartă, dar a trimis balonul direct la adversar, iar gazdele au trimis mingea în plasă. Vezi video.

Bolgado și-a lovit un adversar cu pumnul în față și a fost eliminat

Nici în partea a doua jocul lui Bolgado nu a arătat mai bine, iar în minutul 50 a fost trimis la vestiare de arbitrul întâlnirii după un gest nesportiv. Fundașul, aflat în careul advers, și-a lovit un oponent în figură în încercarea de a se demarca.

Inițial, centralul partidei nu a observat faultul, deși Kazu a rămas întins pe gazon. Medicii au fost chemați de urgență, iar mai apoi Marian Barbu a fost chemat în fața monitoarelor VAR pentru a revedea faza. După consultarea reluărilor, arbitrul a scos cartonașul roșu din buzunar și i l-a arătat lui Bolgado.

La doar șase minute după eliminarea lui Bolgado, Oțelul Galați a făcut 3-0. Ardelenii au redus din diferență, însă doar câteva minute mai târziu, Otto Hindrich a comis-o și el. Portarul a făcut o preluare slabă, iar gazdele au dus scorul la 4-1. Defensiva celor de la CFR Cluj a arătat foarte slab, iar are mult de lucru pentru a redresa situația.