Leo de la Strehaia, confesiune șocantă despre relația de iubire cu Carmen Șerban

Leo de la Strehaia, recent eliberat din pușcărie, a acordat un interviu inedit în emisiunea online „Fiță cu Adiță” în care a scos la iveală cât de mult l-a afectat povestea de iubire pe care a trăit-o cu cântăreața Carmen Șerban.

Leo de la Strehaia, dezamăgit de Carmen Șerban

Leo a dezvăluit că din cauza manelistei a pierdut foarte mulți bani, căci și-a înecat amarul într-un viciu de care cu greu s-a putut lăsa. Totul s-a întâmplat după ce Carmen ajunsese în Statele Unite, unde avea de susținut spectacole alături de nume celebre din lumea manelelor.

Ea primise viză pentru America, el nu. Din relatarea făcută de Leo de la Strehaia, Carmen i-ar fi zis că nu va sta mai mult de două săptămâni în SUA, doar că s-a făcut luna! n-a vrut să se întoarcă repede în România, iar Leo a suferit enorm atunci. Dorind să uite de necaz, a pierdut până la un milion de euro, mizând pe noroc!

„Eram combinat cu Carmen Șerban și ea plecase în America să cânte. Bine, am vrut să plec și eu, n-am primit viza eu, a primit-o numai ea. Ea s-a rugat de mine s-o las să plece cu formația, cu colegii ei, cu Adrian Minune, erau forță atunci.

Și am lăsat-o să plece. A zis că stă și ea două săptămâni, a stat vreo lună acolo. Și eu, ca să îmi înec amarul, eram în cazinou”, este dezvăluirea neașteptată făcută de Leo de la Strehaia despre relația pe care a avut-o cu

Sănătatea ei prioritară pentru Leo

Dincolo de acest episod din trecutul său amoros destul de tumultuos, Leo a spus care este cea mai mare dorință a sa în acest moment. Fostul iubit al Loredanei Chivu își dorește să își rezolve problemele de sănătate, înainte de orice pe lumea asta.

„Vreau să rezolv problemele astea. O să mă internez de săptămâna viitoare în spital. Nu e problemă de financiar. Nu am bani… Dar bani așa am, are mama. Nu sunt o persoană amărâtă”, a spus Leo de la Strehaia la