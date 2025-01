Leo Grozavu, mândru de jucătorii săi după FC Botoșani – CFR Cluj 1-1: „Nu vreau să fiu arogant, dar cred că am fost echipa mai bună”

Remiza dintre FC Botoșani și CFR Cluj este una dintre surprizele primei etape din 2025. Clujenii au deschis scorul în minutul 10, prin Korenica, însă s-a văzut egalată în minutul 85, după ce Enzo Lopez l-a executat pe Otto Hindrich din 9 metri. Leo Grozavu s-a declarat foarte mulțumit la finalul celor 90 de minute de felul în care a arătat echipa sa și este sigur că ar fi meritat mai mult.

Leo Grozavu, debut cu dreptul în al 4-lea mandat la FC Botoșani

Valeriu Iftime, alături de conducerea lui FC Botoșani, a decis să-l demită pe Liviu Ciobotariu în timpul pregătirii din Antalya. Cel ales pentru a salva echipa aflată la ananghie este Leo Grozavu. Tehnicianul de 57 de ani este la al 4-lea mandat pe banca moldovenilor, după cele dintre anii 2007-2008, 2014-2015 și 2016-2017.

, iar acest lucru s-a văzut atât în rezultatele amicalelor pe care echipa din nordul moldovei le-a disputat în Antalya, cât și în primul meci oficial din anul 2025.

După ce „feroviarii” au deschis scorul foarte rapid, încă din minutul 10, prin Korenica, elevii lui Dan Petrescu nu au mai reușit să țină de rezultat așa cum o făceau în urmă cu câteva sezoane, iar FC Botoșani a restabilit egalitatea în ultimele minute prin Enzo Lopez. FC Botoșani – CFR Cluj s-a terminat 1-1, iar Leo Grozavu este de părere că puteau obține victoria.

Leo Grozavu: „În general nu spun ce le transmit băieților la cabine, dar azi o fac”

”Nu aș vrea să fiu arogant, dar cred că am fost echipa mai bună de pe teren. Cred că puteam să obținem mai mult. E adevărat, dacă cineva ne spunea înainte de meci că ne dă un punct, probabil că îl luam. Am avut încredere în băieți, dar astăzi mi-au depășit așteptările, chiar am făcut o partidă bună în fața unei echipe puternice.

În general nu spun ce le transmit la cabine, dar azi o fac. Le-am spus că nu au jucat bine, ci că au jucat foarte bine, chiar dacă scorul era 0-1. Am simțit că putem mai mult și le-am spus să aibă răbdare să nu primim golul doi. Mă bucur că au avut încredere.

Ne-au lipsit astăzi jucători importanți, dar am făcut un joc bun. Avem foarte multe lucruri de pus la punct, dar e un rezultat și un joc care mie îmi dau speranțe", a declarat Leo Grozavu după meci, conform

Valeriu Iftime, a eșuat în a aduce întăriri de la FCSB pentru Leo Grozavu

Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, a declarat că este interesat de mai mulți jucători de la FCSB. Doi dintre fotbaliștii pe care finanțatorul lui FC Botoșani și i-a dorit la echipa sa sunt Daniel Popa și Luis Phelipe.

Luis Phelipe a fost păstrat de FCSB pe lista pentru campionat și în anul 2025, în timp ce Daniel Popa nu a mai fost inclus, iar cel mai probabil va trebui să-și găsească altă echipă.