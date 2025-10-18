Leo Grozavu a dezvăluit secretul lui FC Botoșani după 2-0 cu Universitatea Cluj: „Jucătorii au înțeles”. Obiectivul incredibil al liderului din SuperLiga

, s-a distanțat la 3 puncte de a doua clasată Rapid după . La finalul partidei, antrenorul Leo Grozavu a vorbit despre parcursul incredibil al echipei. Tehnicianul a numit secretul lui FC Botoșani, dar și obiectivul grupării.

Parcursul lui FC Botoșani, comparat cu „minunea” din Premier League

FC Botoșani e lider în Superligă, iar parcursul echipei pregătite de Leo Grozavu este deja comparat cu performanța uluitoare reușită de Leicester City în sezonul 2015-2016. Atunci, sub comanda lui Claudio Ranieri, Leicester reușea să cucerească titlul în Premier League, depășind toate forțele campionatului englez.

„Noi trebuie să ne facem treaba, să rămânem modești, echilibrați. E foarte important să avem o schimbare de mentalitate. După ce ne-am bătut jos, acum trebuie să învățăm să ne batem și în partea superioară. (n.r. lumea deja spune că sunteți Leicester City de România) E devreme de discutat astfel de lucruri. Mai sunt multe puncte puse în joc. Deja să vorbim de Leicester e prea mult”, a declarat Leo Grozavu, conform .

Ce obiectiv are liderul din Superligă, FC Botoșani

Deși FC Botoșani ocupă primul loc în acest moment, tehnicianul susține că obiectivul echipei rămâne salvarea de la retrogradare. „Ne dorim să ne salvăm de la retrogradare. Orice loc superior celui ocupat anul trecut e un plus.

Vom vedea la final, mai sunt 17 etape până la finalul sezonului regulat. Trebuie să câștigăm puncte. Pe mine m-a speriat ce s-a întâmplat anul trecut. Dacă uităm, vom avea probleme”, a declarat Leo Grozavu pentru sursa menționată.

Leo Grozavu a dezvăluit secretul lui FC Botoșani

Experimentatul antrenor a numit și „secretul” echipei care ocupă în acest moment primul loc în Superligă: pregătirea. „Toată lumea era mai rebelă când am venit eu. Jucătorii au înțeles că doar cu pregătire și muncă se face treabă”, a spus Leo Grozavu.

Patronul celor de la FC Botoșani, : „La FC Botoșani e o stare foarte bună în cadrul grupului și din ce am vorbit cu Leo Grozavu, dar starea asta se poate strica la prima înfrângere”.