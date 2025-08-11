Leo Grozavu a explicat unde s-a făcut diferența în FC Botoșani – FC Argeș 3-1

FC Botoșani își continuă startul excelent de sezon. Echipa lui Leo Grozavu arată foarte bine, iar antrenorul a ținut să își laude jucătorii la finalul partidei.

FC Botoșani are un început grozav de sezon

Moldovenii au un început de sezon mult peste așteptări. FC Botoșani a adunat, după primele 5 etape, 8 puncte. Leo Grozavu a reușit să găsească un prim „11” echilibrat, cu jucători solizi pe aproape toate posturile.

, Leo Grozavu a ținut să scoată în evidență atitudinea jucătorilor săi. Antrenorul este extrem de mulțumit de felul în care arată echipa și speră ca forma bună să continue și în următoarele etape.

„Vreau să-mi felicit băieții. Au făcut o partidă bună, de luptă în multe momente. Am întâlnit o echipă bună, disciplinată, cu un antrenor care știe să scoată totul. Inspirația a făcut diferența, așa e la fotbal.

Nu a fost o cădere în repriza a doua, dar există spiritul de conservare. Le-am spus că 2-0 e scor periculos. Am luat un gol de unde nu se anunța nimic. Puteam să avem minute dificile după aceea, dar am făcut repede 3-1, iar lucrurile s-au calmat.

Sunt mulțumit că avem a doua cea mai bună defensivă din campionat, locul din clasament contează mai puțin acum. Este foarte important să facem puncte, pentru că la final contează. Dacă intri într-o zodie a ghinionului, poți să revii cu picioarele pe pământ foarte ușor. Nu există meci dinainte câștigat, cum nu există meci dinainte pierdut”, a explicat Leo Grozavu, conform Digi Sport.

Moldovenii merg la Cluj în căutarea unei noi victorii

În runda următoare, FC Botoșani va juca în deplasare la Cluj, cu CFR-ul lui Dan Petrescu. Moldovenii au o șansă bună să obțină un nou rezultat pozitiv, întrucât echipa din Gruia va menaja, cel mai probabil, o parte dintre jucătorii de bază, fiind angrenată în cupele europene.