Sport

Leo Grozavu a explicat unde s-a făcut diferența în FC Botoșani – FC Argeș 3-1

Leo Grozavu, prima reacție după FC Botoșani - FC Argeș 3-1. Antrenorul moldovenilor și-a lăudat jucătorii, dar rămâne cu picioarele pe pământ.
Alex Bodnariu
11.08.2025 | 23:15
Leo Grozavu a explicat unde sa facut diferenta in FC Botosani FC Arges 31
ULTIMA ORĂ
Leo Grozavu, reținut după victorie din meciul cu FC Argeș. „Locul din clasament contează mai puțin acum”

FC Botoșani își continuă startul excelent de sezon. Moldovenii s-au impus luni, pe 11 august, în fața nou-promovatei FC Argeș, cu 3-1. Echipa lui Leo Grozavu arată foarte bine, iar antrenorul a ținut să își laude jucătorii la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

FC Botoșani are un început grozav de sezon

Moldovenii au un început de sezon mult peste așteptări. FC Botoșani a adunat, după primele 5 etape, 8 puncte. Leo Grozavu a reușit să găsească un prim „11” echilibrat, cu jucători solizi pe aproape toate posturile.

La finalul partidei cu FC Argeș, Leo Grozavu a ținut să scoată în evidență atitudinea jucătorilor săi. Antrenorul este extrem de mulțumit de felul în care arată echipa și speră ca forma bună să continue și în următoarele etape.

ADVERTISEMENT

„Vreau să-mi felicit băieții. Au făcut o partidă bună, de luptă în multe momente. Am întâlnit o echipă bună, disciplinată, cu un antrenor care știe să scoată totul. Inspirația a făcut diferența, așa e la fotbal.

Nu a fost o cădere în repriza a doua, dar există spiritul de conservare. Le-am spus că 2-0 e scor periculos. Am luat un gol de unde nu se anunța nimic. Puteam să avem minute dificile după aceea, dar am făcut repede 3-1, iar lucrurile s-au calmat.

ADVERTISEMENT
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în...
Digi24.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare

Sunt mulțumit că avem a doua cea mai bună defensivă din campionat, locul din clasament contează mai puțin acum. Este foarte important să facem puncte, pentru că la final contează. Dacă intri într-o zodie a ghinionului, poți să revii cu picioarele pe pământ foarte ușor. Nu există meci dinainte câștigat, cum nu există meci dinainte pierdut”, a explicat Leo Grozavu, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca să dea...
Digisport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca să dea gol în Portugalia!

Moldovenii merg la Cluj în căutarea unei noi victorii

În runda următoare, FC Botoșani va juca în deplasare la Cluj, cu CFR-ul lui Dan Petrescu. Moldovenii au o șansă bună să obțină un nou rezultat pozitiv, întrucât echipa din Gruia va menaja, cel mai probabil, o parte dintre jucătorii de bază, fiind angrenată în cupele europene.

ADVERTISEMENT
WTA Cincinnati 2025. Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi după o revenire de...
Fanatik
WTA Cincinnati 2025. Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi după o revenire de zile mari
Ianis Stoica, debut de vis în Portugalia! A avut nevoie de un minut...
Fanatik
Ianis Stoica, debut de vis în Portugalia! A avut nevoie de un minut pentru a marca primul său gol
Fiul lui Zeljko Kopic a semnat în Belgia! I-a mulțumit Anei Maria Prodan...
Fanatik
Fiul lui Zeljko Kopic a semnat în Belgia! I-a mulțumit Anei Maria Prodan la prezentare
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Radu Banciu i-a transmis un mesaj succint lui Dan Șucu, după ce a...
iamsport.ro
Radu Banciu i-a transmis un mesaj succint lui Dan Șucu, după ce a spus că Gino Iorgulescu îi 'pupă inelul' lui Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!