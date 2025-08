Leo Grozavu a făcut praf arbitrajul, după Rapid – Botoșani 2-1: „Mi se pare dubios! Dacă așa se calibrează liniile în Giulești, îmi pare rău”

După două remize și o victorie, a venit și un eșec pentru FC Botoșani în noua ediție a SuperLigii României. Moldovenii lui Leo Grozavu au făcut un joc destul de solid pe Giulești, dar .

ADVERTISEMENT

Leo Grozavu critică arbitrajul după Rapid – Botoșani 2-1

FC Botoșani a suferit luni seară primul eșec stagional, în ultimul meci al etapei a patra din SuperLiga României. Gruparea antrenată de Leo Grozavu a echilibrat jocul în primele 45 de minute, dar a cedat teren în repriza a doua.

pentru formația pregătită de Costel Gâlcă, iar reușita superbă a lui Hervin Ongenda nu a fost suficientă pentru a-i împiedica pe giuleșteni.

ADVERTISEMENT

După meci, antrenorul botoșănenilor a criticat vehement arbitrajul, mai ales pentru faza primului gol, unde spune că a fost un ofsaid nesemnalizat din camera VAR.

„Am întâlnit un Rapid care nu m-a impresionat, dar este o echipă bună, cu jucători de calitate. Consider că puteam să scoatem mai mult astăzi. Dacă extragem puțin din context, primul gol mi se pare dubios. Vede toată țara. Dacă așa se calibrează liniile în Giulești, îmi pare rău.

ADVERTISEMENT

Am văzut și noi reluările. A spus că e o fază la limită și așteaptă decizia din VAR. Niște linii trase ca la.. La golul doi a fost un fault la mijlocul terenului. Când a văzut domnul Coza că am dat 2-1 și am avut un fault la 16 metri, a refuzat să ne dea.

ADVERTISEMENT

Nu din cauza asta am pierdut. Ne-am trezit cam târziu, am avut unii jucători care nu au fost în cea mai bună formă, improvizații în toate compartimentele. Nu am reușit să facem o partidă fantastică, puteam scoate mai mult”.

ADVERTISEMENT

Leo Grozavu: „Ongenda nu este la nivel, poate juca maxim 30 de minute”

„Nu am fost inspirați în fazele de atac, am avut câteva oportunități care putea fi mai periculoase. Ne-a lipsit inspirația. Nu era nevoie de un ajutor din exterior pentru Rapid.

Au trecut doar patru etape, eram într-un moment bun, puteam scoate mai mult în anumite condiții. Sperăm să avem mai multă vigoare, să fim lăsați să jucăm. Ongenda nu este la nivel, poate juca maxim 30 de minute. Golul marcat i-a dat aripi, dar avem jucători care astăzi au fost sub nivelul lor”, a declarat Leo Grozavu.

Mihai Bordeianu: „Ai nevoie de altceva ca să te baţi cu echipele din Bucureşti”

„Avem de învăţat dintr-un meci ca ăsta. O atmosferă superbă. Cred că putem mai mult. Văzând meciul, eu cred că puteam mai mult. Când vii în Bucureşti îţi trebuie mai mult curaj. Ai nevoie de altceva ca să te baţi cu echipele din Bucureşti. Publicul îi împinge de la spate.

Nefiind obişnuiţi cu meciuri cu stadionul plin, nu te stăpâneşti la fel de bine. E păcat că putem mai mult. Cred că de la meci la meci vom creşte. Din ce văd, nu cred că vom avea emoţii cu retrogradarea.

Cu mai mult curaj se putea mai mult. Nu cred că Rapid e într-o formă wow, dar nu avem ce face. Avem o săptămână să pregătim meciul cu cei de la FC Argeş”, a declarat Mihai Bordeianu.