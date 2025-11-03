Leo Grozavu a răbufnit după egalul lui Botoșani de la Ploiești: „Anapoda! Nu a prins cea mai bună seară”

ADVERTISEMENT

Tehnicianul formației moldovene spune că elevii săi au tratat partida ușor relaxați și asta i-a costat.

Ce spune Leo Grozavu după ce FC Botoșani a ratat victoria în meciul cu Petrolul

Leo Grozavu a avut un mesaj clar după confruntarea de la Ploiești și s-a declarat nemulțumit de arbitraj.

”A fost un meci așa cum așteptam! Un meci de uzură, un meci crâncen, plus dueluri foarte aspre. Sigur nu aș vrea să comentez despre arbitraj, dar sunt puțin supărat. Au fost câteva momente în joc, când fazele au fost diferit interpretate, iar asta nu e în regulă! Dacă într-o parte se dă o anumită decizie, atunci și în cealaltă parte ar trebui să fie la fel. Îmi pare rău pentru Horică! Îmi place stilul lui, cu jocul lăsat liber, dar au fost foarte multe faze interpretate total anapoda. Probabil nu a prins cea mai bună seară. Asta este!

Asta nu e în regulă. Dacă într-o parte se dă o anumită decizie și în cealaltă parte ar trebui să fie la fel. Probabil nu a fost în cea mai bună zi. Am luat un punct până la urmă. Nu e foarte mult, dar nici nu e puțin. Am întâlnit o echipă care era pe val. Una peste alta trebuie să ne mulțumim cu un punct. Mitrov era numărul 1, la executarea penalty-urilor. Mailat și Dumiter erau pe bancă. Nu facem un capăt de țară acum! Asta e! Poate să rateze oricine. Mergem înainte, nu avem ce să facem”, a declarat Leo Grozavu.

Reacția lui Grozavu după ce FC Botoșani a terminat pe primul loc turul în SuperLiga

a fost categoric în privința faptului că echipa sa a terminat pe primul loc turul de campionat.

„Campion de toamnă-iarnă! Atacul cu cele mai multe goluri marcate și apărarea cu cele mai puține goluri primite. Nu primim premii după 15 etape! Va trebui să rămânem conectați și să facem mult mai multe. Nu e ușor să îi țin pe jucători cu picioarele pe pământ, dar nu avem cum să visăm la cupele europene după 15 etape. Abia după 40 etape poți. Zi de zi, zi de zi, ce ai făcut astăzi, nu mai e valabil mâine! Va fi un retur de foc. Săptămâna următoare începe partea a doua a campionatului. Va fi dificil să menținem ritmul, dar ne dorim asta și trebuie să dăm totul”, a mai spus Leo Grozavu.

FC Botoșani termină turul sezonului din SuperLiga pe locul 1

au avut o primă parte de sezon foarte bună, în care au adunat 32 de puncte și termină turul pe locul 1, la egalitate de puncte cu cei de la Rapid, față de care au însă un golaveraj mai bun, acesta fiind primul criteriu de departajare în stabilirea clasamentului. Giuleștenii au reușit să o bată pe FC Botoșani, 2-1, în confruntarea directă din campionat, disputată la București.

Pentru formația lui Leo Grozavu urmează un alt meci dificil în SuperLiga, contra celor de la Farul Constanța, în deplasare. Partida va avea loc vineri, de la ora 20:30.