Leo Grozavu a semnat prelungirea cu Sepsi și a primit o mărire importantă de salariu. Antrenorul confirmă Fanatik. Update exclusiv

Într-o intervenție telefonică la Digi Sport, antrenorul în vârstă de 53 de ani a confirmat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, conform căreia înțelegerea cu Sepsi a fost prelungită.

„Noi am avut discuții de principiu de ceva timp, termenii erau discutați, mai erau câteva aspecte de pus la punct. Am renegociat contractul, am semnat pe încă un an. Urmează un sezon dificil, toată lumea are așteptări mari de la noi. Domnul Dioszegi este un om cu bun simț, în niciun moment nu a impus jucători. Vine la antrenamente, comunicăm, dar nici măcar echipa de start nu o cunoaște!

Eu am rămas la Sepsi pentru că am liniște, condiții bune, stabilitate financiară și o bază bună de pregătire. Fără astfel de lucruri este greu să faci performanță. Intrați în Europa ne dorim să transferăm jucători importanți. Șeful nostru va merge în Ungaria pentru a discuta cu sponsorii, vom discuta și cu sponsorii din România, pentru a putea transfera jucători importanți. Nu avem niciun jucător care să facă diferența, suntem un grup bun, dar nu avem vârfuri.

Toți jucătorii merită felicitați, am fost un grup, poate de asta am avut și rezultate. O să ne plece destui jucători, sunt jucători aflați la final de contract. Suntem în discuții cu mai mulți, dar numai Bărbuț și Hugo Sousa, de la Astra, au semnat. Nu vom mai avea un lot la fel de numeros, dar trebuie să aducem între opt și zece jucători, dintre care jumătate să fie titulari, peste medie”, a declarat Leo Grozavu.