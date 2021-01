Leo Grozavu, afectat puternic de COVID-19: „Am fost foarte rău, sunt foarte slăbit. Recuperarea va fi lungă”

Leo Grozavu a fost nevoit să privească la televizor victoria echipei sale, 4-1 cu Astra. Antrenorul lui Sepsi este bolnav de COVID-19 şi nu poate fi alături de jucătorii săi. Boala l-a afectat mai tare decât s-ar fi aşteptat şi nu ştie cu certitudine când poate reveni pe banca formaţiei sale.

În afara lui Leo Grozavu, fotbaliştii Florin Ştefan, Lorand Fulop, Cătălin Golofca, Marius Ştefănescu şi Anass Achbar, plus preparatorul fizic Ovidiu Chiribici, au fost şi ei depistaţi pozitiv.

Antrenorul lui Sepsi şi-a felicitat elevii după succesul neaşteptat de clar contra Astrei. În urma acestei victorii, covăsnenii s-au apropiat la 3 puncte de podium. Craiova e pe 3, dar va juca împotriva Viitorului sâmbătă, de la 21:00.

Leo Grozavu, afectat de COVID-19: „Probleme suficient de mari“

Deşi, la prima vedere, Leo Grozavu pare într-o formă fizică foarte bună, antrenorul este chinuit de COVID-19, simptomele sale fiind pronunţate. El a mărturisit că, din această cauză, nu poate fi sigur de o dată certă pentru revenirea pe bancă, dar speră să revină la începutul lunii februarie.

„Am fost foarte rău, sunt foarte slăbit.. Am vorbit cu medicii şi mi-au spus că perioada de recuperare va fi foarte lungă. Este destul de dificil.

Am făcut febră foarte mare, am avut stări de oboseală foarte accentuată. Plămânii mi-au fost afectaţi 50%. Probleme suficient de mari, peste ce m-am aşteptat. Nu ştiu când revin pe bancă, poate după meciul cu FC Voluntari“, a declarat Leo Grozavu pentru Telekomsport.

Leo Grozavu, încântat de victoria cu Astra: „Mă aşteptam la egal. Aş fi fost mulţumit“

Sepsi – Astra a fost primul meci al zilei de 23 ianuarie în Casa Pariurilor Liga 1. Covăsnenii s-au impus cu 4-1, prin golurile marcate de Kovacs (11), Vaşvari (41 pen.), Gonzalez (45) şi Bajrovic (75), în timp ce oaspeţii au beneficiat de autogolul lui Tincu (85).

Gazdele au avut multe probleme de lot. Pe lângă absenţele cauzate de coronavirus, Purece şi Istvan Fulop au lipsit accidentaţi, oar Bouhenna din cauza suspendării.

„Meritul total este al băieţilor, al oamenilor care au pregătit echipa pentru acest meci. Eu practic nu m-am ocupat de echipă, nu mi-a permis deloc starea de sănătate.

A fost foarte greu să pregătim acest meci. 8 jucători au coronavirus. Eu la fel, preparatorul fizic la fel. Nu am ţinut legătura cu colegii de pe bancă pe parcursul meciului. Nu a fost nevoie, băieţii au făcut un meci foarte bun.

După ce am marcat de două ori, am prins încredere, iar adversarul a cedat. Eu sunt foarte exigent, dar eu, dacă mă întreba cineva înainte de meci la ce rezultat mă aştept, răspundeam că un egal. Pentru că ştiu cât de grea a fost pregătirea acestui meci. Sunt foarte corect, vă spun cu mână pe inimă că un egal m-ar fi mulţumit. Am improvizat mult“, a mărturisit Leo Grozavu.