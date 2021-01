Leo Grozavu, amenințări pentru Boubacar Fofana după U Craiova – Sepsi 0-0: ”Parcă era posedat”

Antrenorul Leo Grozavu l-a amenințat pe mijlocașul Boubacar Fofana după ce jucătorul din Guineea a fost eliminat în meciul U Craiova – Sepsi 0-0, din etapa a 16-a a Ligii 1.

Fotbalistul a primit două cartonașe galbene în interval de doar câteva secunde. Mai întâi pentru un atac dur asupra lui Ștefan Baiaram, apoi pentru proteste la adresa arbitrului Istvan Kovacs.

Jucătorul covăsnenilor a fost nemulțumit de prima decizie a arbitrului, i-a țipat în față, iar după ce a primit cartonașul roșu a părăsit terenul gesticulând violent.

Eliminarea lui Boubacar Fofana în partida U Craiova – Sepsi 0-0 nu i-a picat bine nici antrenorului Leo Grozavu, care și-a amenințat jucătorul că va fi amendat pentru gestul făcut la adresa lui Istvan Kovacs.

”M-a deranjat rău de tot. Dacă eram acolo, eram primul care-l scoteam afară. Îmi pare rău că nu am fost acolo. Era suspendat oricum, acum va fi suspendat mai mult. Va primi o amendă să-şi dea seama că nu are voie să facă aşa, ca un posedat”, a declarat Leo Grozavu la Look Sport.

”E un atac acolo, alunecă mai mult, nu se duce agresiv. Eu sunt supărat pentru gest, nu pentru atac. Antrenorul vorbeşte cu arbitrii, nu jucătorii”, a mai spus tehnicianul celor de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, care nu a putut face deplasarea la Craiova după ce a fost infectat cu coronavirus.

Și Vasile Miriuță, actualmente antrenor în Liga 3 la echipa Minaur Baia Mare, l-a criticat pe Boubacar Fofana pentru ce a făcut la întâlnirea din Bănie și cere ca acesta să primească o suspendare drastică.

”Eu nu înţeleg, să te duci aşa la Istvan Kovacs… Dă-i, mă, zece etape! Am înţeles că şi la Mediaş s-a bătut prin vestiar. E inadmisibil. Uite, mai să-i dea un cap lui Istvan. Eu i-aş da cinci etape, minimum, nici nu aş sta de vorbă! Stai, mă, pe bancă sau în tribună şi vezi-ţi de treabă. Sper ca Leo Grozavu să ia măsuri, deşi, ca antrenor, îţi aperi jucătorii”, a afirmat Miriuță.

În aceeași partidă și mijlocașul formației Universitatea Craiova, Vladimir Screciu, a primit cartonașul roșu. A fost prima eliminare suferită de olteni în Liga 1, după 51 de partide. Ultima eliminare suferită de un jucător al oltenilore s-a petrecut în sezonul 2018-2019, în play-off, atunci când portughezul Tiago Ferreira primea cartonașul roșu într-un meci cu FC Viitorul.

