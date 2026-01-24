Sport

Leo Grozavu, atac la Marcel Bîrsan după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „A vrut să-mi arate cine e șeful. Se repezea la noi de zici că voia să ne bată”

Leo Grozavu a avut o reacție dură la adresa „centralului” Marcel Bîrsan după eșecul suferit de FC Botoșani la Craiova, 0-2. Tehnicianul a analizat și meciul de pe „Ion Oblemenco”.
Bogdan Mariș
24.01.2026 | 23:23
Leo Grozavu atac la Marcel Birsan dupa Universitatea Craiova FC Botosani 20 A vrut sami arate cine e seful Se repezea la noi de zici ca voia sa ne bata
ULTIMA ORĂ
Leo Grozavu a tras concluziile după Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0. Tehnicianul l-a criticat pe „centralul” Marcel Bîrsan. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

FC Botoșani a ajuns la cinci meciuri consecutive fără gol marcat în Superliga după 0-2 cu Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco”. La final, antrenorul Leo Grozavu a analizat partida de la Craiova, însă acesta a avut și o reacție dură la adresa arbitrului Marcel Bîrsan, care i-a arătat un cartonaș galben încă din startul jocului.

Leo Grozavu, atac la Marcel Bîrsan

FC Botoșani va avea un meci foarte important în următoarea etapă din Superliga, pe teren propriu contra Oțelului, însă Leo Grozavu nu se va afla pe bancă, deoarece a încasat cel de-al patrulea cartonaș galben al sezonului. Marcel Bîrsan l-a avertizat pe tehnician pentru proteste în primele minute ale meciului. La final, antrenorul l-a criticat dur pe arbitru. „Am luat un cartonaș galben, ce pot să spun. Mi-a explicat, ce să-mi explice?

ADVERTISEMENT

În minutul 3, a vrut să-mi arate cine e șeful. Domnul Bîrsan are vreo 100 de meciuri arbitrate numai la Craiova și la început se repezea la noi de zici că voia să ne bată. ‘Da, domnul Bîrsan, aveți dreptate, sunteți directorul lumii, nu putem să spunem nimic’. Ce să facem? Asta este. Comunicare, vorbim, mă pui la punct. Îmi spui ‘Vezi că te mai ridici’. Nu putem dialoga, unii vin ca polițiștii și ne pun pumnul în gură”, a declarat Leo Grozavu după eșecul suferit pe „Ion Oblemenco”.

Concluziile lui Leo Grozavu după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0

După o primă repriză echilibrată, Universitatea Craiova a punctat de două ori în partea secundă și s-a impus contra lui FC Botoșani. A doua reușită a sosit după o mare eroare a lui Andrei Miron, care i-a trimis lui Monday Etim în propriul careu. „Craiova nu s-a apropiat periculos de poarta noastră în prima repriză. Din păcate, în repriza a doua, am cedat noi inițiativa inexplicabil. Cu ce am venit de pe margine, nu am reușit să facem față ritmului.

ADVERTISEMENT
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24.ro
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”

Craiova a condus jocul, dar nu și-a creat situații clare. Din păcate, o nesincronizare la primul gol, mult prea ușor a pătruns acolo în partea dreaptă și a venit acea centrare pe bara a doua, unde n-am fost să blocăm, iar golul doi nici nu merită comentat. Nu înseamnă că nu a fost superioară Craiova, dar nu și-a creat situații clare de gol”, a spus Leo Grozavu la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a...
Digisport.ro
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova

FC Botoșani, în criză de formă

FC Botoșani nu a mai câștigat un meci în Superligă de pe 30 noiembrie, iar fostul lider ar putea să cadă în afara zonei play-off. Leo Grozavu a subliniat faptul că și condițiile meteo au afectat evoluțiile echipei. „Dacă vom merita și vom demonstra că putem ajunge în primele 6, e bine, dacă nu, ne vom bate pentru a rămâne în prima ligă. Cât timp putem juca pe terenuri unde se mai poate juca fotbal și ne putem antrena…

În 15 ianuarie să joci la aceste temperaturi și să nu te poți antrena deloc… Nu e doar problema noastră. Ar trebui să înțeleagă cei care au puterea să decidă. Chiar dacă putem pune la dispoziție niște terenuri de joc cât de cât acceptabile, terenuri de antrenament nu avem. E nevoie să te antrenezi ca să poți juca”, a declarat antrenorul la finalul întâlnirii. Despre eșecul suferit la Craiova a vorbit și patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime.

ADVERTISEMENT
Ștefan Baiaram a aruncat bomba după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „La...
Fanatik
Ștefan Baiaram a aruncat bomba după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „La vară sigur voi pleca!”. Ce a spus despre accidentarea suferită
A fost eliminat imediat după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0. Motivul pentru...
Fanatik
A fost eliminat imediat după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0. Motivul pentru care a început scandalul. Video
Filipe Coelho a dezvăluit ce probleme a avut cu Bîrsan în U Craiova...
Fanatik
Filipe Coelho a dezvăluit ce probleme a avut cu Bîrsan în U Craiova – FC Botoșani 2-0. Ce i-a zis, de fapt, arbitrului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Lucescu l-a scos din România pe fotbalistul aflat pe 'lista neagră a Securității',...
iamsport.ro
Lucescu l-a scos din România pe fotbalistul aflat pe 'lista neagră a Securității', iar acesta a fugit în Germania cu o jucătoare de tenis: 'Niciodată nu ați spus, incredibil!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!