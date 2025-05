Leo Grozavu, cu moralul la pământ după Sepsi – Botoșani 2-0: „Cineva trebuie să retrogradeze până la urmă”

FC Botoșani a suferit o înfrângere extrem de dezamăgitoare în ultima etapă, în deplasare cu Sepsi, scor 0-2, iar moldovenii sunt într-o situație cel puțin complicată. Echipa lui Leo Grozavu e în zona roșie a clasamentului și ar putea retrograda direct în liga secundă.

FC Botoșani tremură pentru salvarea de la retrogradare după 0-2 cu Sepsi

M . Covăsnenii s-au impus cu 2-0, după două goluri înscrise în partea secundă. FC Botoșani a avut câteva ocazii în prima repriză, însă elevii lui Leo Grozavu au fost neinspirați în fața porții.

În cazul în care Unirea Slobozia se va impune în etapa următoare în fața celor de la Sepsi, iar Botoșani pierde duelul cu FC Hermannstadt, La finalul duelului cu covăsnenii, Leo Grozavu s-a declarat dezamăgit total de felul în care s-a desfășurat partida.

„Cineva trebuie să retrogradeze până la urmă”

„E greu să găsesc explicații. Sigur, cred că am făcut jocul pe partea de determinare. Au fost foarte multe dueluri, contacte… Dacă vrei să te salvezi… noi nu am arătat o echipă care vrea să se salveze. Trebuia să arătăm altceva.

Astăzi nu a funcționat ce am pregătit. Asta este consecința. Sunt, în momentul de față, puțin dezamăgit. Mai este o etapă. Adversarul, v-am spus, nu ne-a surprins. Au fost agresivi și determinați. Mulți jucători de la noi nu au fost pregătiți mental.

Miza e în orice joc din playout. Toate meciurile au fost importante. Am pierdut multe puncte aiurea. Azi, la determinare, am pierdut. Noi am pierdut puncte în tot acest playout. Noi am făcut greșeli. Suntem principalii vinovați. Mai este o partidă. Cineva trebuie să retrogradeze până la urmă.

Asta s-a întâmplat și anul trecut. La fel a fost până în ultima etapă. Ne rămâne să demonstrăm că merităm să fim în prima ligă. Știam de la început că va fi greu. Am avut o perioadă bună, apoi am capotat. Mai avem un joc”, a declarat Leo Grozavu.

Hervin Ongenda: „Ce e de făcut, decât să lupți?”

„Nu știu ce s-a întâmplat. Am început foarte bine. A devenit greu dintr-o dată. Nu știu. Putem să jucăm mai bine. Am arătat asta. Am dovedit asta în primele 15-25 de minute. Prin consecvență puteam să câștigăm acest meci. Ce e de făcut, decât să lupți? Trebuie să corectăm lucrurile pe care nu le-am făcut bine azi, în meciul următor”, au fost cuvintele lui Hervin Ongenda după meciul cu Sepsi.