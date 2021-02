Leo Grozavu despre focarul de COVID-19 de la Sepsi: „Un singur jucător nu a fost testat pozitiv”

Sepsi Sfântu Gheorghe este una dintre revelațiile sezonului din Liga 1, însă munca lui Leo Grozavu și a elevilor săi ar putea să fie în zadar, după ce la club a apărut un focar de COVID-19.

Tot lotul echipei clasate pe locul 4 în Liga 1, cu excepția unui jucător, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus și a intrat în carantină. Tocmai de aceea, meciul lui Sepsi cu FC Argeș, care trebuia să se dispute marți, 2 februarie, a fost amânat.

Problema pentru covăsneni este că meciul cu Poli Iași, care trebuie să se joace vineri, nu mai poate fi și el reprogramat. Astfel că vor oamenii lui Grozavu vor trebui să joace cu ce jucători au la dispoziție.

Leo Grozavu despre focarul de COVID-19 de la Sepsi: „Doar Balazs Csziszer nu a fost testat pozitiv”

Infectat și el cu noul coronavirus, tehnicianul Leo Grozavu a vorbit despre problemele apărute la Sepsi și a dezvăluit că singurul fotbalist care a scăpat de infectare este fundașul dreapta originar din Miercurea Ciuc, Balazs Csiszer.

„Asta este, acum n-are rost să mai vedem ce s-a întâmplat. E clar că a fost o problemă şi la noi. Tot lotul a fost testat pozitiv, în afară de Balazs Csiszer, el e băiat de la munte, mai bine crescut. Probabil că e crescut cu slănină de mangaliţă. Nu ştiu ce facem în meciul cu Poli Iaşi, dar acum stăm cel mai prost din toată perioada. Ultima tranşă de îmbolnăviţi a fost destul de consistentă.

Nu are rost să ne plângem de milă acum. Trebuie să încercăm să salvăm situaţia, să ne dăm seama că am muncit toată toamna ca să ajungem undeva şi, în mai puţin de o lună, am coborât rapid de la munte la şes, ca să spun aşa. Suntem într-o situaţie destul de dificilă, cu jucători care nu se pot antrena. Jucătorii sunt cu simptome diferite: unii s-au simţit mai rău, alţii mai bine. E clar că nu suntem în cea mai bună formă.

E bine că până acum am reuşit să acumulăm nişte puncte, nesperate din punctul meu de vedere, dar urmează o perioadă foarte grea. Sunt cinci meciuri dificile, din trei în trei zile. Va trebui să găsim tot felul de soluţii, de resurse, altfel riscăm să fi muncit o toamnă de pomană.

Nu ştim cine va juca în meciul cu Iaşi, probabil vor fi mai mulţi jucători U21. Să vedem cine va fi apt, la momentul ăsta e greu să spun ceva. Avem puţini jucători, dar nici nu vreau să spun prea multe, pentru că mâine dimineaţă o să constat mai multe. În acelaşi timp, nu vreau să dau informaţii care să-i ajute pe adversarii noştri”, a declarat Grozavu la Looksport.

Ce spune despre îmbolnăvirea sa: „Nu am fost la un pas de moarte”

Antrenorul lui Sepsi a vorbit și despre perioada în care a fost el bolnav de COVID-19. El a anunțat că situația nu a fost extrem de gravă, însă a avut nevoie de spitalizare. Grozavu le-a mulțumit doctorilor pentru modul în care s-au comportat cu el.

„A fost o perioadă dificilă, dar nu am fost la un pas de moarte. Nu m-am simțit bine, am mers la spital, iar acolo m-au preluat imediat. Am avut pneumonie, atât și nimic mai mult, doctorii s-au ocupat foarte bine.

A fost o perioadă în care nu aveam nevoie de veștile pe care le-am primit”, a mai spus antrenorul echipei clasate pe poziția a patra în clasamentul Ligii 1.