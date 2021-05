Leo Grozavu, discurs curajos după CFR Cluj – Sepsi 0-1: ”Lumea ne bagă în seamă deja”

Sepsi a învins-o prima oară în istorie pe CFR Cluj, scor 1-0, în Gruia, și antrenorul Leo Grozavu a ținut să le răspundă celor care i-au acuzat pe el și jucătorii lui că ar face jocurile campioanei.

La finalul întâlnirii de la Cluj, Grozavu nu i-a menajat pe contestatari și a lăudat atitudinea jucătorilor lui care, fără să-și creeze prea multe ocazii de gol, au dat dovadă de pragmatism.

Reușita lui Pavol Safranko din finalul primei reprize a fost suficientă pentru primul succes al covăsnenilor în întâlnirile cu CFR.

Leo Grozavu avertizează: ”Am dat o palmă celor care ne-au jignit. Trebuie să ne dorim mai mult”

Tehnicianul revelației actuale ediții de campionat s-a descătușat la finalul partidei cu CFR. Nu și-a ascuns dezamăgirea pentru jignirile ce i-au fost aduse, dar și-a avertizat în același timp jucătorii că trebuie să ridice ștacheta din sezonul viitor.

”Cred că ceea ce am făcut pe teren este o palmă pentru cei ce ne-au jignit foarte tare în ultima perioadă. Băieții au demonstrat muncă, sacrificiu și devotament. Asta înseamnă ce se întâmplă în acest an la Sepsi. Cei care ne-au acuzat.. unde am fost, nu am lăsat în urmă nici cea mai mică îndoială.. Din păcate, sunt destui care… Aș vrea să ne gândim la lucruri frumoase. Avem destule lucruri negative în jurul nostru.

Nu trebuie să ne mulțumim cu puțin, trebuie să ne dorim mai mult. În acest an, am ridicat ștacheta. Anul următor, toată lumea trebuie să înțeleagă că, dacă vrem să facem pași înainte, trebuie să ne reconsiderăm poziția, pentru că va fi un campionat greu. Lumea ne bagă în seamă deja, ne-a luat teama și e foarte important să rămânem echilibrați, să nu avem vise care nu pot fi îndeplinite”, a spus Grozavu, după jocul de la Cluj.

Cum explică Leo Grozavu fluctuațiile de formă ale echipei lui

Antrenorul care a dus-o pe Sepsi la un singur punct de ocupanta locului 3, Universitatea Craiova, a explicat și de ce echipa lui nu este tocmai constantă.

”Am început cu trei jucători under în teren. Unii dintre ei nu au cinci meciuri la prima ligă. Sunt fericit pentru ei. Aud că nu am jucat la fel cu ceilalți. Niciodată la fotbal nu poți juca la fel.

Dacă am fi jucat la fel, am fi câștigat toate meciurile, am fi fost campioni europeni. Nu poți, nici Real Madrid nu poate. Avem și noi slăbiciunile noastre. Important este că reușim să ne mobilizăm. Am demonstrat că suntem o echipă puternică în acest moment”, a încheiat Grozavu.

