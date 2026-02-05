Sport

Leo Grozavu, discurs diferit după FCSB – FC Botoșani 2-1: „De multe ori ne agităm de pomană. Încă n-am murit”

FC Botoșani a pierdut meciul cu FCSB, 1-2, și lupta pentru play-off se încinge, iar Leo Grozavu a recunoscut superioritatea pe care bucureștenii au avut-o.
Mihai Alecu
05.02.2026 | 23:22
Leo Grozavu discurs diferit dupa FCSB FC Botosani 21 De multe ori ne agitam de pomana Inca nam murit
Leo Grozavu a făcut anunțul după meciul cu FCSB
FC Botoșani, echipă care a fost pe primul loc în SuperLiga în acest sezon, nu demult, are mari emoții acum cu privire la calificarea în play-off, mai ales după eșecul cu FCSB, 1-2.

Leo Grozavu, resemnat după meciul pierdut de FCSB cu FC Botoșani

Leo Grozavu spune că echipa sa va continua să lupte pentru a-și reveni, asta după ce forma din 2026 a fost una neașteptat de slabă. Tehnicianul de la FC Botoșani spune că gruparea moldavă a avut o ascensiune nesperată în acest sezon, în comparație cu ce s-a întâmplat în ultimii ani.

”A fost un meci dificil. Asta s-a întâmplat. E o echipă cu jucători de calitate. Au fost momente în care nu am știut să ne echilibrăm, să le facem față. Puteam să mai primim goluri. Fotbalul așteaptă greșeala adversarului. La golul de 1-2 a fost o fază simplă ce putea fi evitată. E clar că nu trecem prin cea mai bună perioadă. Ar fi fost nevoie și de ceva sânge proaspăt. Nu a fost să fie. Trebuie să facem comparație cu ce a fost Botoșani în ultimii ani. Acum suntem într-o situație mai bună. 

Am primit un gol dintr-o fază care nu anunța nimic. Una peste alta, am fost clar inferiori. (n.r. în acest meci ați fost mai liniștit) Ne agităm de pomană de multe ori și preferăm să fim sănătoși, lucizi, pentru meciurile viitoare. Orice meci e dificil. Noi nu arătăm foarte, foarte rău, dar nici nu arătăm ca echipa din prima parte a campionatului.

Pentru noi e foarte greu când vine vremea rece. Nu mai putem să ne antrenăm. Ne antrenăm pe un teren sintetic mai mic. E destul de dificil, dar asta nu înseamnă că ne plângem. Ne vom reveni, încă nu am murit”, a declarat Leo Grozavu.

Cel mai bun jucător de la FC Botoșani, Giannis Anestis rămâne optimist

Portarul celor de la FC Botoșani, Giannis Anestis, care a avut mai multe intervenții salvatoare, spune că gruparea sa nu se predă și continuă lupta pentru play-off.

„În prima repriză nu am avut un joc bun. Sunt dezamăgit de rezultat și mai ales pentru că am primit al doilea gol. Am avut multe intervenții, am avut o evoluție bună. Sunt dezamăgit pentru că în ultimele 6 meciuri nu am dat gol, înainte de această partidă. Câteodată ai noroc, câteodată nu. Suntem încă pe loc de play-off, muncim, acum ne concentrăm pe meciul cu Metaloglobus.

Fiecare meci e dificil. Acum jucăm acasă. Avem o singură acasă cu CFR. Sper să luăm 3 puncte, o să fie importante pentru accederea în play-off. Dacă luăm cele 3 puncte cu Metaloglobus o să fim într-o poziție bună”, a spus Giannis Anestis.

