ADVERTISEMENT

Leo Grozavu a făcut scandal la conferința de presă de după meciul pe care echipa sa, Chindia Târgoviște, l-a pierdut în Cupa României în fața formației din SuperLiga, FC Voluntari. Antrenorul formației dâmbovițene s-a contrat cu jurnaliștii și a amenințat că pleacă după doar o săptămână de la club dacă nu îi sunt aduși jucători.

Chindia, răpusă de FC Voluntari în Cupa României

și a declarat clar că obiectivul este promovarea în SuperLiga României. Tehnicianul are ambiții mari în noul său proiect, însă primele probleme par să fi apărut după doar o săptămână de la numire.

ADVERTISEMENT

Chindia a jucat marți seară, pe teren propriu, cu FC Voluntari, în Echipa lui Leo Grozavu a fost învinsă de ilfoveni cu 1-0, deși din minutul 64 a evoluat în superioritate numerică. Dâmbovițenii nu au reușit să înscrie, iar șansele de a ajunge în fazele eliminatorii s-au diminuat serios, mai ales că fac parte dintr-o grupă în care se mai află Dinamo și Universitatea Craiova.

Leo Grozavu, gata să plece după doar o săptămână de la Chindia! S-a certat cu jurnaliștii și a părăsit nervos conferința

La finalul jocului, Leo Grozavu a intrat în conflict cu jurnaliștii prezenți la conferința de presă. Antrenorul Chindiei Târgoviște a cerut de urgență întăriri la echipă și a transmis că, în caz contrar, este dispus să își dea demisia. Discuția a devenit rapid tensionată, iar tehnicianul s-a ridicat nervos și a plecat de la conferință.

ADVERTISEMENT

„Lotul nu e ce trebuie pentru obiectivul stabilit. Sunt prea mulți tineri. Probabil strategia a fost greșită. Nu e un lot care să facă ce se vrea. În momentul de față încercăm să facem ce se poate face! (n.r. – Vor mai veni jucători?) Fără doar și poate. Dacă nu vor mai veni, probabil nici eu nu voi mai fi aici! (n.r. – Dacă nu mai vin jucători, plecați dumneavoastră?) E posibil!

ADVERTISEMENT

(n.r. – Incredibil, să plecați după o săptămână?) E posibil! Ca să putem să îndeplinim obiectivul avem nevoie de întăriri, fără doar și poate. (n.r. – Și de ce sunteți pesimist că ar veni aceste întăriri?) Mă lăsați să termin? Cred că v-am răspuns foarte respectuos. În România văd că nu aveți niciun pic de educație, să lăsați omul să vorbească. (n.r. – Ați venit să ne faceți dumneavoastră lecții de educație!) Vă fac dumneavoastră, că nu mă lăsați să termin!

ADVERTISEMENT

(n.r. – S-ar putea să plecați după o săptămână!) Și dacă plec, care e problema? Am spus că dacă nu vin jucători, nu că… Și dacă pleacă Grozavu, ce, înseamnă că pică cerul? Nu se mai poate juca fotbal fără Grozavu? Am avut discuții! Dar dacă pleacă Grozavu nu se mai joacă fotbal pe planetă sau la Târgoviște? Eu am venit aici să fac un obiectiv, nu să-ți fac dumitale un bine! Am venit să fac un obiectiv și dacă nu cred în el, pentru că nu e lotul pregătit, ce să fac, să stau să mă…? Vino dumneata în locul meu, atunci”, a spus Leo Grozavu la conferința de presă.