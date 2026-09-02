Săptămâna trecută, anunțul instalării lui Leo Grozavu la cârma divizionarei secunde Chindia Târgoviște a surprins pe multă lume. Asta deoarece Grozavu refuzase de la despărțirea de FC Botoșani, parafată în martie, mai multe echipe cunoscute.
Cea mai importantă a fost FCSB, care îl curtase pe tehnicianul care mai lucrase la U Cluj, Gaz Metan Mediaș, Timișoara, Petrolul, Sepsi și Poli Iași. Totodată, Grozavu, care are peste 350 de meciuri ca antrenor, 206 dintre ele în prima ligă, mai refuzase Concordia Chiajna și a fost pe radarul a numeroase echipe de Superliga, printre care U Cluj, Petrolul Ploiești sau Sepsi Sfântu Gheorghe.
Marți, după meciul pe care târgoviștenii l-au pierdut acasă, în Cupa României, 0-1 cu FC Voluntari, Leo Grozavu a amenințat că va demisiona de la Chindia, antrenorul intrând în conflict și cu unii jurnaliști. FANATIK a aflat culisele instalării lui Grozavu la cârma Chindiei și de ce acesta vrea să plece din Dâmbovița.
Leo Grozavu a semnat cu gruparea târgovișteană din trei motive. În primul rând, tehnicianul, care pune mare preț pe condițiile de pregătire, a fost atras de infrastructura sportivă foarte bună pe care o are Chindia. Apoi, lui Grozavu i s-a garantat că echipa va fi întărită și nu va avea probleme financiare.
Nu în ultimul rând, antrenorul în vârstă de 59 de ani a primit și un salariu consistent. El va încasa un salariu lunar net de 10.000 de euro la Liga a 2-a și de 12.000 de euro în sezonul viitor, dacă Târgoviște va juca în Liga 1.
Perioada „de miere” dintre Leo Grozavu și Chindia a durat câteva zile. Antrenorul este tentat acum să plece de la Târgoviște, deoarece simte că nu are condiții pentru a îndeplini obiectivul, promovarea în Superliga.
Grozavu e supărat pentru că transferurile promise nu au șanse mari de a se concretiza. Apoi, nivelul de pregătire al echipei este mult sub pretenții. În plus, antrenorul este mai mereu singur la club. Președintele Florin Gardoș stă mult timp în București, iar Grozavu lucrează pentru prima dată în ultimii ani fără vreun colaborator apropiat.
Totodată, la Târgoviște există numeroase războaie interne, iar mulți jucători s-au plâns că la club au fost mai multe perioade în care salariile nu s-au plătit la timp. În ciuda acestor nemulțumiri ale lui Leo Grozavu, oficialii de la Chindia încearcă să liniștească spiritele, mai ales că vineri, în etapa a 6-a a Ligii a 2-a, gruparea târgovișteană joacă un meci foarte important, la Slatina, cu viceliderul campionatului, CSM. Dâmbovițenii, care au câștigat etapa trecută, la primul meci cu Grozavu pe bancă, 3-1 la Buzău, cu Metalul, sunt pe locul 5, la 4 puncte de olteni.