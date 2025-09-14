Leo Grozavu i-a pus gând rău FCSB-ului după Oțelul – FC Botoșani 0-1: „Nu există meci pierdut dinainte”

În urma victoriei de la Galați, obținută prin golul lui Mailat, dar și prin siguranța pe care Anestis o dă între buturi, moldovenii au urcat pe podium, cel puțin pentru un moment. Antrenorul botoșănenilor este pregătit de următorul duel împotriva campioanei României.

Leo Grozavu, laudatio pentru portarul Anestis: „Mereu e în zi de grație”

Unul dintre fotbaliștii care s-au remarcat în acest sezon la FC Botoșani este portarul grec Giannis Anestis. Goalkeeperul ce are în CV echipe precum AEK Atena i-a salvat în multe rânduri pe moldoveni, iar acest lucru s-a întâmplat și în partida de la Galați, unde a parat o lovitură de la 11 metri.

Leo Grozavu este sigur că aceste rezultate vin și datorită prestațiilor sale formidabile din acest debut de sezon: „În primul rând felicitări echipei, băieților. O a doua repriză mult mai bună, prima destul de modestă. Până la urmă fotbalul e pe puncte. Am anticipat un joc de luptă. Mă așteptam la mult mai mult de la noi. Nu pot să spun că Galațiul ne-a pus mari probleme pe fotbal. O echipă luptătoare, care acasă, cu suportul publicului, pune multă presiune. Am reușit să o absorbim în unele momente. Am avut și un portar în zi de grație, așa cum avem în ultimul timp.

A doua repriză, ca nivel de atitudine, am fost mult mai bine. Nu am jucat cine știe ce, dar e important că nu am luat gol și am luat cele 3 puncte. S-a întors roata. În primăvară am pierdut nemeritat, azi puteam câștiga nemeritat. Ăsta e fotbalul.

Sunt jucători care pot scoate oricând ceva. Dacă suntem echilibrați ca joc oricând putem marca. E încă o diferență între ce jucăm acasă și ce jucăm în deplasare. Facem pași înainte, încercăm să scoatem cât mai mult posibil cu mijloacele noastre”, a spus Leo Grozavu la flash-interviu, conform

Leo Grozavu i-a pus gând rău lui FCSB: „Meciul nu este pierdut dinainte”

când „roș-albaștrii” au dominat autoritar SuperLiga, deși au început extrem de slab, asemănător cu anul curent. Leo Grozavu este sigur că botoșănenii vor avea șansa lor în meciul de acasă împotriva campioanei și i-a avertizat pe bucureșteni:

„Orice se poate la fotbal. Nu există meci pierdut sau câștigat de dinainte. Meciul se va juca pe teren. Sperăm să fim în cea mai bună formă. Nu va fi o partidă ușoară, îmi doresc să avem un stadion plin care să susțină echipa. Un meci deschis oricărui rezultat”, a mai spus Leo Grozavu.