Leo Grozavu, interviu despre cum i-a afectat pandemia pe jucătorii de la Sepsi: “Din cauza acestei panici, lumea a luat-o razna! Acum, problema e la nivel mental!”. Exclusiv

În episodul 8 al seriei de interviuri “Liga 1 după pandemie” vorbim cu Leo Grozavu, antrenorul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Echipa covăsneană este pe locul 8 din Casa Pariurilor Liga 1 cu 19 puncte, însă antrenorul formației este îngrijorat de mentalul șubred al jucătorilor după această pandemie.

Leo Grozavu interviu despre cum i-a afectat pandemia pe jucătorii de la Sepsi

Leo Grozavu a declarat într-un interviu pentru FANATIK că nici el și nici jucătorii nu sunt într-o situație confortabilă, având în vedere că au stat două luni în izolare și apoi două săptămâni în cantonament. Tehnicianul a criticat și decizia FRF de a întrerupe activitatea în ligile inferioare și juniori, iar consecința acestui fapt vor fi transferurile de jucători modești din străinătate pentru că nimeni nu va risca să ia români fără meciuri în picioare de 6-8 luni.

Antrenorul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe a vorbit și despre problemele financiare pe care le-a adus această pandemie și consideră că, în primul rând, panica de la nivel mondial a amplificat această criză.

“Pentru că jucăm primele două jocuri acasă, nimeni nu prea vrea să se deplaseze. Toată lumea vrea să joace acasă amicalele”

La ce nivel sunt jucătorii după această pauză?

– Putem spune că am venit la un nivel fizic. Nu ne putem da seama deocamdată. Au cam lipsit antrenamentele cu toată echipa, la fel și amicalele. Este greu să ne facem o idee foarte clară. Față de momentul când ne-am reunit am făcut progrese. Dar încă nu știm nivelul.

Cu amicalele spuneați că este complicat…

– Da, pentru că jucăm primele două jocuri acasă, nimeni nu prea vrea să se deplaseze. Toată lumea vrea să joace acasă. Încă nu știm cum vom face până la începutul campionatului.

“În momentul de față, asta este problema cea mai mare, din punct de vedere mental”

Băieții cum sunt din punct de vedere mental după această pauză?

– Și aici avem o problemă. Vă dați seama. Multă incertitudine. De multe ori primesc întrebări la care nu știu cum să le răspund și nu este ușor să îi ținem capacitați.

Dar ce vă întreabă? De virus sau chestii fotbalistice…

– Mă întreabă când începem, dacă începem, cât mai stăm în cantonament, de ce este nevoie să stăm atâta în cantonament. La multe întrebări nu am cel mai bun răspuns și nu mă simt confortabil. Nici ei la rândul lor nu mai sunt cu mintea la ceea ce trebuie să facă. Este dificil. Din punct de vedere fizic nu îmi fac probleme pentru că e clar că până la începutul campionatului nu vom avea un ritm fantastic, dar după două-trei jocuri o să avem. În momentul de față, asta este problema cea mai mare, din punct de vedere mental. Cum îi capacităm, cum îi facem să își urmeze cursul. Aici e o problemă mare, din punctul meu de vedere.

“Din cauza acestei panici, lumea a luat-o razna. Nu mai putem să ne facem treaba cum trebuie”

Pentru dumneavoastră cum au trecut cele două luni de izolare?

– Am avut destule activități în jurul casei. La mine nu sunt probleme. Am și o vârstă și nu mai…. Dar sunt jucătorii ăștia tineri care nu au trecut prin asemenea momente și eu cred că au avut mult de suferit din punct de vedere mental. La mine nu este o problemă pentru că am trecut prin vremuri ciudate. Dar omenirea a mai trecut prin provocări, amenințări grave și în momentul de față eu cred că asta e cel mai periculos: panica. Din cauza acestei panici, lumea a luat-o razna. Nu mai putem să ne facem treaba cum trebuie. Va fi o problemă la nivel mondial, nu doar în fotbal.

În toate domeniile, da…

– Exact. Sunt oameni care sunt disperați. Nu știu ce să facă, au întrebări fără răspuns…

“Lumea s-a oprit în loc. Ceea ce nu s-a întâmplat în alte momente de cumpănă ale omenirii”

Din păcate, mulți dintre ei și-au pierdut locurile de muncă…

– Aici este marea problemă. Mulți și-au pierdut locurile de muncă, afacerile, singura sursă de venit pentru familiile lor. Aici sunt marile probleme care cred eu că au plecat de la această pandemie. Că, în rest eu nu văd o problemă. Eu, personal, nu văd o problemă. Dar panica indusă creează mari probleme.

Specialiștii spun, întradevăr, că ne vom reveni mai greu…

– Lumea s-a oprit în loc. Ceea ce nu s-a întâmplat în alte momente de cumpănă ale omenirii.

Da, dar în acest moment față de altele informația circulă la secundă în întreaga lume…

– Ajunge mai devreme de o secundă. Multe de aici vin. Cineva profită de aceste lucruri.

“Cu toții am avut probleme. Nimănui nu-i convine când intră în șomaj tehnic sau primește salariul înjumătățit”

Revenind la fotbal, stadionul nou când îl inaugurați?

– Mai trebuie să așteptăm pentru că problemele din aceste zile sunt și din cauza pandemiei și termenele de finalizare s-au mai prelungit. Mai mult ca sigur nu va fi finalul anului, cum ne doream cu toții. Mai mult ca sigur va fi la jumătatea anului viitor, în mai probabil.

Din punct de vedere financiar ați avut probleme? Multe cluburi din Casa Pariurilor Liga 1 au întâmpinat dificultăți…

Cu toții am avut probleme. Nimănui nu-i convine când intră în șomaj tehnic sau primește salariul înjumătățit. Probleme au fost, dar le-am trecut. Este normal, a existat înțelegere din partea jucătorilor și staff-ului. Nu aveam variante.

“O să ajungem să luăm jucători modești. Cine riscă să ia jucători din România care nu au mai jucat de 6 luni – 8 luni?”

Sunt multe cluburi amenințate cu dispariția…

– O să se și întâmple lucrurile astea. Chiar dacă în momentul de față nu, o să se întâmple multe lucruri care nu vor conveni nimănui. Chiar și deciziile acestea ale Federației. Multe dintre ele au fost trecute cu vederea, dar ele o să se resimtă în fotbal.

La ce vă referiți?

– La anularea campionatului de juniori, a Ligii a III-a, a Ligii a II-a. Fotbalul nu trăiește doar prin prima ligă. Fotbalul trebuie să trăiască la toate nivele. Izvorul vine de la juniori, la ligile inferioare. De unde o să mai transfere prima ligă? Din cauza încetării campionatului au scăzut clar veniturile. Scăzând veniturile nu mai poți plăti. O să aducem din străinătate jucători modești. Că asta o să se întâmple. Piața va fi vastă. O să ajungem să luăm jucători modești. Cine riscă să ia jucători din România care nu au mai jucat de 6 luni – 8 luni?

“Fizic vor trebui să treacă câteva etape pentru a ne putea regla ritmul”

E complicat…

– Nimeni nu își dă seama. Eu nu sunt justițiarul României, dar cred că la noi în țară nimeni nu își asumă nimic.

Sunteți mulțumit cu termenul de 12 iunie pentru începutul campionatului?

– Toată lumea s-a setat pentru această dată, așa că nu mai contează dacă suntem sau nu mulțumiți. Oficial, foarte mult timp nu s-a spus nimic. Dar, cred că este în regulă. Cel puțin mental, fotbaliștii vor fi setați că începem atunci, dar fizic vor trebui să treacă câteva etape pentru a ne putea regla ritmul.

O să vină o perioadă foarte aglomerată din trei în trei zile. Vă îngrijorează?

– E mult spus să mă îngrijorez pentru că nu vreau să mă gândesc atât de departe. Este posibil să se întâmple, dar nu vreau să mă gândesc și să creez o psihoză. E ca și cu drobul de sare, dacă pică sau nu. Noi trebuie să ne pregătim și dacă se vor întâmpla asemenea lucruri va trebui să fim pregătiți. Nu avem ce face. Asemenea lucruri fac parte din joc. Nu va fi ușor. Vor fi probleme. Cine va știi să le gestioneze, va avea câștig de cauză.

8 este locul ocupat de Sepsi

52 de ani are Leo Grozavu

