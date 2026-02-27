Leo Grozavu, întrebat în direct de demisie după Hermannstadt – FC Botoșani 3-1. Ce a răspuns antrenorul și avertismentul dat de jucători: „Ne temem de retrogradare!”

ADVERTISEMENT

Deși FC Botoșani a fost o surpriză plăcută în prima jumătate a campionatului, jocul prestat a scăzut, iar înfrângerea cu Hermannstadt este a treia consecutivă în SuperLiga. În urma acestui rezultat, șansele la play-off s-au spulberat, iar Leo Grozavu a ținut să ofere un avertisment jucătorilor săi.

Leo Grozavu, dezamăgit după Hermannstadt – Botoșani 3-1

La scurt timp după meciul dintre , Leo Grozavu a transmis că toate persoanele din club sunt vinovate pentru forma sportivă din acest an. Întrebat despre o posibilă demisie, antrenorul a ținut să precizeze că nu ia în calcul această variantă, însă echipa sa trebuie să fie foarte atentă, întrucât retrogradarea este posibilă după necalificarea în play-off.

„Probabil cei care au jucat pot să spună mai multe, eu nu găsesc explicații. Trecem printr-o perioadă mai mult decât proastă, nu reușim să ne redresăm. Cauze sunt, cu siguranță. Le vom discuta în cadrul clubului, nu la televizor.

Sunt la fel de vinovat, sau principalul vinovat dintre toți. De aici lucrurile s-au rostogolit. La final, când se va trage linie, vom vedea ce se va întâmpla. Cu siguranță responsabilii vor plăti la final, probabil și eu. În momentul de față suntem într-o situație dezastruoasă. Dacă ne uităm la clasament și puncte, echipele mai titrate sunt în zona noastră, deci ce să vorbim?

Eu am spus de anul trecut că trebuie să facem puncte, pentru că în momentul în care se înjumătățesc punctele va fi complicat. Orice meci din play-out e pe viață și pe moarte și riști să pățești la fel ca la Sfântul Gheorghe anul trecut.

Dacă ne trezim la timp, lucrurile nu stau prost. Noi arătăm prost ca joc, ca atitudine, dar 42 de puncte nu sunt puține. Dacă nu ne revenim, riscăm să ajungem într-o situație în care au fost și alții în trecut. Nu am luat în niciun caz în calcul să produc un șoc printr-o demisie”, a declarat Leo Grozavu, conform .

Bordeianu acuză un blocaj psihic

Unicul gol al moldovenilor din înfrângerea cu FC Hermannstadt a fost marcat de Mihai Bordeianu. Mijlocașul a mărturisit că în cadrul echipei se simte a fi un blocaj psihic, altă explicație nefiind plauzibilă în contextul ultimelor rezultate.

„Am pierdut un meci. În prima repriză nu am contat, nu am avut nervul acela de a fi la nivelul lor. Nu avem ce să facem. Am început a doua repriză prost, am luat gol pe niște greșeli. Acum două luni eram aceiași jucători, la fel suntem și acum. Parcă e un blocaj psihic, nu avem curaj, e o situație grea. Caracterele se văd în momentele grele. Acum e cel mai greu! Trebuie să ridicăm capul, să muncim și să arătăm la fel ca în toamnă.

Nu știu care ar fi explicația. E ușor să vorbim, să dăm vina unii pe alții. Trebuie să strângem rândurile și să arătăm că suntem o echipă. E greu, e clar, toată lumea e nemulțumită! Noi am ținut echipa sus până în iarnă, tot noi trebuie să continuăm.

Nu s-a întâmplat nimic în iarnă, au fost aceleași lucruri, nimic diferit. A depins de noi, jucătorii, nu e vina altcuiva. Trebuie să fim mai câini cu noi. Nu cred că ni s-a urcat la cap, dar am crezut că e îndeajuns că suntem acolo, însă fotbalul ne-a arătat că simpla prezență nu își garantează că vei câștiga în continuare”, a transmis Mihai Bordeianu.

Miron se teme de retrogradare

Andrei Miron a recunoscut că FC Botoșani se poate teme de retrogradare după ce a ratat calificarea în play-off. Fundașul a amintit că Sepsi s-a aflat într-o situație similară în sezonul precedent, iar la .

„Nu cred că mai e nimic de zis, s-a văzut cum arătăm. E un moment prost, am arătat jalnic! Nu avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe.

E clar că trecem printr-o perioadă foarte proastă. Nu arătăm nimic când intrăm în teren. Urmează un play-out, trebuie să ne ridicăm, anul trecut au fost două cazuri asemănătoare și nu vrem să pățim același lucru și noi.

Nu știu dacă aveam vreo presiune după cantonament, nu îmi găsesc vreo explicație. Ne temem de retrogradare, ne aducem aminte de Sepsi anul trecut. Au avut același număr de puncte și au retrogradat direct. Suntem nervoși acum și nu trebuie să spunem ceva greșit. Fiecare trebuie să își facă o analiză și vom încerca să schimbăm”, a mărturisit Andrei Miron.