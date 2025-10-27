Sport

Leo Grozavu, laude speciale pentru un jucător de la Botoșani după victoria cu Hermannstadt

FC Botoșani continuă să impresioneze în SuperLiga României, după ce a reușit să o bată pe Hermannstadt, 2-0, în runda cu numărul 14 a SuperLigii României.
Mihai Alecu
27.10.2025 | 20:10
Leo Grozavu laude speciale pentru un jucator de la Botosani dupa victoria cu Hermannstadt
Leo Grozavu, un antrenor fericit după victoria cu Hermnnastadt
ADVERTISEMENT

Formația patronată de Valeriu Iftime este liderul la zi al campionatului și are un parcurs cum nimeni nu se aștepta.

Ce spune Leo Grozavu după o nouă victorie a lui FC Botoșani în SuperLiga

Leo Grozavu spune că echipa sa a avut emoții în repriza secundă, chiar dacă a condus cu 2-0. Totuși, Anestis a reușit să-l impresioneze pe antrenor și a fost lăudat de acesta. Tehnicianul e deja cu gândul la următorul meci, din Cupa României, pe care spune că jucătorii săi îl vor trata cu concentrare maximă.

ADVERTISEMENT

„Ne-am pierdut reperele, probabil și frica asta, ne-am văzut prea repede câștigători. De asta avem portar, când greșim, să ne scoată. A avut și azi vreo două mingi scoase din poartă. Suntem în etapa 14, premii nu primim acum. Cu cât câștigăm mai multe meciuri, cu atât mai mult ne apropiem de obiectivul final. Da, evitarea de la retrogradare. Sigur, avem jucători de calitate, nu întâmplător suntem în poziția aceasta. E o săptămână grea, mai intervine și accidentările.

Mai sunt multe etape până în iarnă. Orice joc e obiectiv pentru FC Botoșani, nu cred că există antrenor care să se prezinte la meci și să vrea să piardă. Avem datoria să respectăm blazonul de echipă de pe primul loc și în Cupa României. Contează foarte mult, și Cupa poate să fie un prilej de afirmare pentru noi”, a declarat Leo Grozavu.

ADVERTISEMENT
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
Digi24.ro
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”

Cum arată clasamentul SuperLigii după FC Botoșani – Hermannstadt 2-0

Dacă Rapid nu reușește o victorie la un scor uriaș contra celor de la Unirea Slobozia, atunci cei de la FC Botoșani vor rămâne pe primul loc în SuperLiga și după etapa cu numărul 14. Formația lui Leo Grozavu a ajuns la 31 de puncte și a reușit astfel să-și mărească distanța față de locul 3, Universitatea Craiova, fiind acum 4 puncte diferență. De asemenea, și Dinamo, care este pe locul 4, are o distanță mai mare de recuperat acum, de 7 puncte.

ADVERTISEMENT
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a...
Digisport.ro
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a scris un singur cuvânt: ”Pe bune?”

Pentru cei de la FC Botoșani urmează meciul din Cupa României, contra celor de la Farul Constanța, după care va veni duelul din SuperLiga, cu Petrolul, din deplasare, partidă care va încheia astfel prima parte a stagiunii pentru trupa moldavă.

Rezultate SuperLiga, etapa 14. FC Botoșani – Hermannstadt 2-0. Moldovenii, la a 6-a...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 14. FC Botoșani – Hermannstadt 2-0. Moldovenii, la a 6-a victorie consecutivă. Cum arată echipele de start din Rapid – Unirea Slobozia
Gestul făcut de Simona Halep după ce s-a aflat că averea ei a...
Fanatik
Gestul făcut de Simona Halep după ce s-a aflat că averea ei a scăzut considerabil. Ce decizie a luat sportiva
Scandal uriaș în Turcia: arbitrii au pariat pe meciurile din campionat. Galatasaray și...
Fanatik
Scandal uriaș în Turcia: arbitrii au pariat pe meciurile din campionat. Galatasaray și Fenerbahce au reacționat imediat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Rădoi, lucrat de jucători?! Vestiarul Universității Craiova stă pe un butoi de pulbere!...
iamsport.ro
Rădoi, lucrat de jucători?! Vestiarul Universității Craiova stă pe un butoi de pulbere! Cum i-a scos din sărite antrenorul pe fotbaliști
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!