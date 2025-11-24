Sport

Leo Grozavu, mesaj războinic înainte de meciul cu Dinamo. Ce așteaptă de la jucătorii lui FC Botoșani

FC Botoșani este fără înfrângere pe teren propriu în acest sezon, iar Leo Grozavu nu concepe ca moldovenii să piardă cu Dinamo, chiar dacă roș-albii sunt în mare formă. Ce așteptări are antrenorul de la jucătorii săi.
Răzvan Scarlat
24.11.2025 | 08:30
Leo Grozavu mesaj razboinic inainte de meciul cu Dinamo Ce asteapta de la jucatorii lui FC Botosani
ULTIMA ORĂ
Leo Grozavu, agitat pe marginea terenului. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FC Botoșani are un parcurs excelent pe teren propriu în actuala ediție a SuperLigii. În opt meciuri, moldovenii au înregistrat șase victorii și două remize. Golaverajul este, de asemenea, unul impresionant, 19-6. Aceste cifre îi dau încredere lui Leo Grozavu care așteaptă ca elevii săi să meargă pe aceeași linie în fața propriilor suporteri.

Ce își dorește Leo Grozavu de la meciul FC Botoșani – Dinamo

Leo Grozavu își felicită jucătorii pentru evoluțiile de până acum, dar nu concepe ca echipa lui să piardă cu Dinamo. Partida are o importanță deosebită în economia clasamentului, echipele fiind despărțite de două puncte. Moldovenii sunt pe locul 2 deși în etapa trecută cu pierdut cu Farul, în timp ce “câinii” ocupă ultima treaptă o podiumului.

ADVERTISEMENT

Am arătat acasă că suntem puternici, trebuie să păstrăm aura asta de invincibilitate cât mai mult. Sunt multe lucruri de îmbunătățit, dar comparativ cu ultimele sezoane, băieții sunt peste așteptări. Chiar și peste ale mele. E o partidă importantă ca toate celelalte.

Nu se dau mai multe puncte pentru un meci cu Dinamo, dar evident are o miză, ținând cont că ei sunt în spatele nostru. E o echipă în formă, omogenă, cu un antrenor care cunoaște foarte bine ce se întâmplă și care face o treabă foarte bună”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani.

ADVERTISEMENT
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Digi24.ro
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis

Leo Grozavu, mesaj ferm pentru jucătorii lui FC Botoșani

În ciuda locului ocupat în clasament, Leo Grozavu avertizează că, pentru echipa lui, fiecare partidă este deosebit de importantă, mai ales că își dorește un final de an liniștit. Totodată, le transmite jucătorilor că nu trebuie să se culce pe o ureche și că așteaptă, în continuare, puncte de la ei.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi...
Digisport.ro
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate

Urmează dueluri aprige, puncte puse în joc, meciuri grele acasă. Toate echipele sunt mai motivate împotriva noastră pentru că suntem în prima parte a clasamentului.

Nu mai miră pe nimeni, miza e mare. Pauza va fi scurtă, pregătirea la fel, trebuie să acumulăm puncte acum”, a spus Grozavu.

ADVERTISEMENT

Ce le-a transmis Leo Grozavu suporterilor moldoveni

În finalul conferinței de presă premergătoare partidei cu Dinamo, programată luni, de la ora 20:30, Leo Grozavu a avut un mesaj și pentru suporterii lui FC Botoșani.

Publicul de acasă trebuie să aibă un aport important. La final, ei pot să-și exprime nemulțumirea sau să aplaude, dar în timpul jocului obligația suporterului este să susțină echipa. Așa e peste tot, încurajările dau energie jucătorilor”, a concluzionat antrenorul lui FC Botoșani.

Sorana Cîrstea, apariție neașteptată pe internet. Sportiva a atras toate privirile la un...
Fanatik
Sorana Cîrstea, apariție neașteptată pe internet. Sportiva a atras toate privirile la un eveniment
„Dacă nu pleacă de la FCSB, într-un an nu mai auzi de el”....
Fanatik
„Dacă nu pleacă de la FCSB, într-un an nu mai auzi de el”. Profeția-șoc a lui Mitică Dragomir despre favoritul său
Real Madrid s-a împiedicat de regina egalurilor. Decizia controversată a arbitrului aruncă la...
Fanatik
Real Madrid s-a împiedicat de regina egalurilor. Decizia controversată a arbitrului aruncă la Liga în aer
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Absent de la înmormântarea lui Ienei și premiera filmului lui Bölöni, Bolojan a...
iamsport.ro
Absent de la înmormântarea lui Ienei și premiera filmului lui Bölöni, Bolojan a fost făcut praf: 'Clasă politică de 1,25 lei! Premierul Ungariei uite ce a făcut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!