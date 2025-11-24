Leo Grozavu, mesaj războinic înainte de meciul cu Dinamo. Ce așteaptă de la jucătorii lui FC Botoșani

ADVERTISEMENT

FC Botoșani are un parcurs excelent pe teren propriu în actuala ediție a SuperLigii. În opt meciuri, moldovenii au înregistrat șase victorii și două remize. Golaverajul este, de asemenea, unul impresionant, 19-6. Aceste cifre îi dau încredere lui Leo Grozavu care așteaptă ca elevii săi să meargă pe aceeași linie în fața propriilor suporteri.

Ce își dorește Leo Grozavu de la meciul FC Botoșani – Dinamo

Leo Grozavu își felicită jucătorii pentru evoluțiile de până acum, dar nu concepe ca echipa lui să piardă cu Dinamo. Partida are o importanță deosebită în economia clasamentului, echipele fiind despărțite de două puncte. Moldovenii sunt pe locul 2 deși , în timp ce “câinii” ocupă ultima treaptă o podiumului.

“Am arătat acasă că suntem puternici, trebuie să păstrăm aura asta de invincibilitate cât mai mult. Sunt multe lucruri de îmbunătățit, dar comparativ cu ultimele sezoane, băieții sunt peste așteptări. Chiar și peste ale mele. E o partidă importantă ca toate celelalte.

Nu se dau mai multe puncte pentru un meci cu Dinamo, dar evident are o miză, ținând cont că ei sunt în spatele nostru. E o echipă în formă, omogenă, cu un antrenor care cunoaște foarte bine ce se întâmplă și care face o treabă foarte bună”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani.

Leo Grozavu, mesaj ferm pentru jucătorii lui FC Botoșani

, Leo Grozavu avertizează că, pentru echipa lui, fiecare partidă este deosebit de importantă, mai ales că își dorește un final de an liniștit. Totodată, le transmite jucătorilor că nu trebuie să se culce pe o ureche și că așteaptă, în continuare, puncte de la ei.

“Urmează dueluri aprige, puncte puse în joc, meciuri grele acasă. Toate echipele sunt mai motivate împotriva noastră pentru că suntem în prima parte a clasamentului.

Nu mai miră pe nimeni, miza e mare. Pauza va fi scurtă, pregătirea la fel, trebuie să acumulăm puncte acum”, a spus Grozavu.

Ce le-a transmis Leo Grozavu suporterilor moldoveni

În finalul conferinței de presă premergătoare partidei cu Dinamo, programată luni, de la ora 20:30, Leo Grozavu a avut un mesaj și pentru suporterii lui FC Botoșani.

“Publicul de acasă trebuie să aibă un aport important. La final, ei pot să-și exprime nemulțumirea sau să aplaude, dar în timpul jocului obligația suporterului este să susțină echipa. Așa e peste tot, încurajările dau energie jucătorilor”, a concluzionat antrenorul lui FC Botoșani.