Leo Grozavu, mesaj tranșant după victoria cu FCSB: „Agresivitate înseamnă câte mingi recuperezi de la adversar”

Leo Grozavu exultă după victoria obținută de Sepsi Sfântu Gheorghe la Giurgiu, scor 2-1, împotriva FCSB-ului. Imediat după meci, antrenorul a avut numai cuvinte de laudă la adresa elevilor săi și a ținut să le transmită un mesaj celor care susțin că adoptă un stil agresiv.

„Agresivitatea înseamnă câte mingi recuperezi de la adversar. Nimic altceva. Cred că am demonstrat-o”, a reacționat tehnicianul, reiterând obiectivul trasat în acest sezon: clasarea pe poziția a patra la finalul play-off-ului.

Leo Grozavu își felicită jucătorii după victoria cu FCSB. Replică dură pentru contestatari

„A fost un meci frumos pentru spectatori. Băieții merită toate felicitările. S-au bătut pentru fiecare minge, iar la final au fost răsplătiți. Cei de la FCSB au jucători de calitate.

Băieții au făcut un meci foarte bun, s-au dăruit și au fost mai inspirați pe faza de atac. Play-off-ul arată așa cum mă așteptam. Noi nu avem ce pierde, ne batem pentru poziția a patra. Sunt cele trei din față care se bat pentru campionat.

Am fost acuzați că suntem foarte agresivi. Cei de la InStat, cărora le mulțumim foarte mult că sunt alături de noi și ne furnizează asemenea statistici, ne arată că suntem cea mai agresivă echipă.

Agresivitatea înseamnă câte mingi recuperezi de la adversar. Nimic altceva. Cred că am demonstrat-o”, a declarat Leo Grozavu la finalul partidei cu FCSB .

Florin Tănase: „A fost un stand-up după meciul celor de la CFR”

De cealaltă parte, roș-albaștrii s-au arătat extrem de dezamăgiți că nu au putut profita de pasul greșit al contracandidatei CFR Cluj – care a cedat, pe propriul teren, în fața Craiovei – și să ia astfel o opțiune serioasă pentru câștigarea unui nou titlu de campioană. În plus, Florin Tănase a acuzat maniera de arbitraj a lui Sebastian Colțescu și a aruncat noi „săgeți” spre rivali.

„Am luat galben gratis. A fost simulare? Nu cred. Asta este.. așa a văzut.. mi-a dat galben. Problema este că nu am câștigat. Am făcut o primă repriză penibilă. A doua a fost foarte bună.

Nu am fost surprinși de Sepsi. Știam cum joacă. Am stat foarte prost în teren. Este greu când intri cu handicap la pauză. Nu poți reveni mereu. Am reușit să egalăm și din păcate am luat imediat al doilea gol și nu am mai putut reveni.

Suntem obligați să câștigăm ambele meciuri. Dacă vom juca la fel ca în prima repriză vom mai avea surprize neplăcute. Mi-a arătat cartonașul (n.r. arbitrul Sebastian Colțescu) și am întrebat de ce, pentru că eu am călcat pe minge.

Și a zis că nu are ce să mai facă. Nu mă interesează de ce a întors decizia. Mă interesează de ce mi-a dat galben. Am călcat pe minge și am căzut. Dacă mai iau două cartonașe?

Aseară a fost un stand-up după meciul celor de la CFR. M-au amuzat penalty-urile pe care le-au cerut. Am cerut eu penalty? Nu putem să comparăm”, a declarat Tănase, vizibil iritat de înfrângerea suferită de echipa sa.