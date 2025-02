Leo Grozavu, negru de supărare din cauza arbitrului după FC Botoșani – Sepsi 0-0: ”Mi-am mai luat o pereche de ochelari”

Arbitrul de centru al întâlnirii FC Botoșani – Sepsi 0-0 a luat câteva decizii controversate, iar Leo Grozavu a avut un discurs dur și a precizat că este vorba de o delegare neinspirată.

Arbitrul meciului FC Botoșani – Sepsi 0-0, luat în colimator de Leo Grozavu

. El nu a acordat un penalty pentru gazde și a fluierat finalul primei reprize cu un minut mai devreme. Când și-a dat seama de eroare i-a chemat pe jucători înapoi, deși aceștia porniseră pe drumul spre vestiare.

Tocmai aceste faze l-au făcut pe antrenorul Leo Grozavu să facă scandal la finalul partidei. Tehnicianul s-a arătat deranjat de delegarea lui Băban și nu înțelege de ce un arbitru din Iași este trimis la jocurile Botoșaniului, ținând cont de faptul că echipa sa se află în luptă directă cu Poli pentru evitarea retrogradării.

”Pe teren eu am văzut clar. Mi-am mai luat o pereche de ochelari. Delegările astea mi se par total neinspirate. Nu se poate să primim un arbitru de la Iași, care e și lipsit de experiență. Asta s-a văzut pe finalul primei reprize.

Mai aveam un pic și intram la cabine, apoi ieșeam de la dușuri să mai jucăm un minut. La Haruț, eu cred că de eliminare era vorba, ultim apărător. Asta e, nu se mai poate face nimic acum”, a declarat Grozavu, conform .

Grozavu, nemulțumit că și-a pierdut căpitanul

Referitor la meciul în sine, antrenorul formației FC Botoșani s-a arătat mulțumit de atitudinea jucătorilor săi, însă l-a deranjat faptul că aceștia au fost prea agresivi, motiv pentru care fundașul Andrei Miron a și fost eliminat.

”Îmi pare rău că nu am reușit mai mult, e doar un punct acumulat în clasament. Ca atitudine nu am ce să reproșez. S-a alergat. Mulți sunt epuizați după un asemenea joc. Sepsi are jucători puternici. Sunt nemulțumit de rezultat, dar mi-a plăcut atitudinea.

Le-am cerut băieților să aibă grijă la intrări. Am pierdut căpitanul de echipă (n.r. – Miron). Sper să învățăm din greșeli. Vine o săptămână foarte grea, va trebui să facem și schimbări în echipă la Buzău. Sper să scoatem puncte”, a spus Leo Grozavu.

, după ce patronul Valeriu Iftime a luat decizia să se despartă de Liviu Ciobotariu. De la reluarea campionatului, moldovenii au două rezultate de egalitate și o înfrângere la Ploiești.