Leo Grozavu nu acceptă termenii lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: „Eu păstoresc echipa, nu dumnealui!”

Condițiile impuse de Gigi Becali la FCSB nu funcționează și cu Leo Grozavu, actualmente pe banca lui Poli Iași. Ultima oară în SuperLiga la Sepsi Sf. Gheorghe, antrenorul în vârstă de 55 de ani a mărturisit că a fost contactat de finanțatorul roș-albaștrilor, înainte să preia banca moldovenilor, însă înțelegerile au picat de fiecare dată.

Leo Grozavu nu joacă după cum cântă Gigi Becali: „Eu sunt cel care păstorește echipa, nu dumnealui!”

FCSB a rămas fără antrenor cu licență PRO, după . Fostul tehnician al roș-albaștrilor despre culisele despărțirii de vicecampioana României. Leo Grozavu a dezvăluit că a fost contactat de Gigi Becali de mai multe ori pentru o colaborare, însă negocierile au picat.

Calificat cu Poli Iași în play-off-ul ligii secunde, Leo Grozavu își dorea să aibă „mână liberă” la FCSB, însă intențiile lui Gigi Becali indicau altceva. „Dacă el vrea să lucreze cu mine trebuie să înțeleagă că eu sunt cel care păstorește echipa, nu dumnealui!

În premieră vă spun, am fost contactat să lucrez cu Gigi Becali. Chiar și în perioada dinainte de a veni la Poli Iași. Și mai înainte, dar și în perioada asta. Dar am spus, până să am o discuție cu Gigi Becali îi spun ceea ce vreau eu. Dacă el consideră că poate să continue discuția…”, a declarat Leo Grozavu, potrivit Radio HIT Iași.

Leo Grozavu, dezvăluiri despre condițiile puse de Gigi Becali pentru a prelua FCSB: „Când îi transmiteam ce este de făcut, gata, se oprea discuția”

Leo Grozavu nu a discutat față în față până acum cu Gigi Becali, însă a precizat că patronul roș-albaștrilor trebuie să accepte condițiile puse dacă își va dori o colaborare pe viitor cu antrenorul lui Poli Iași.

„Și de fiecare dată discuția s-a oprit până să mai vorbim. Nu am stat niciodată față în față cu el. Am stat de vorbă cu intermediari care mă tatonau, care vorbiseră cu el pentru a lua legătura cu mine. Eu când îi transmiteam ce este de făcut, gata, se oprea discuția.

Gata, nu mai ajungeam la faza următoare. Am spus. În momentul în care Gigi Becali își va dori să lucreze cu mine, trebuie să facă o discuție. Una foarte serioasă.

Dacă el vrea să lucreze cu mine trebuie să înțeleagă că eu sunt cel care păstorește echipa, nu dumnealui. Că el nu vrea să o facă, asta e problema dumnealui. Nu e Grozavu singurul de pe planeta asta care poate să lucreze cu Gigi Becali”, a mai spus Leo Grozavu.

Leo Grozavu știe care este cea mai mare problemă de la FCSB: „Echipa ar fi avut rezultate”

Fost antrenor printre altele la ”U” Cluj, FC Botoșani, Gaz Metan Mediaș sau Petrolul Ploiești, Leo Grozavu a identificat principala problemă de la FCSB. Antrenorul a susținut că implicarea lui Gigi Becali în cadrul echipei nu a avut beneficii, ci a dus la lipsa de trofee din ultimii ani.

„Da, cred că dacă un antrenor ar fi fost lăsat să lucreze, echipa ar fi avut rezultate. Gigi Becali a avut antrenori, dar pe care nu i-a lăsat. Dacă nu-i lasă, e normal să se întâmple ce se întâmplă.

Supoziții nu putem să facem acum, ce s-ar fi întâmplat. E posibil și cu antrenor să nu iei titlul. Dar cred că șansele de a câștiga un titlu ar fi fost mult mai mari”, a declarat Leo Grozavu.