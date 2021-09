Leo Grozavu, prima reacție după despărțirea de Sepsi: „Ca de obicei, șocul electric”. Ce spune despre viitoarea sa destinație

Demis de Sepsi Sfântu Gheorghe – de FANATIK – din cauza startului dezamăgitor de sezon, cu doar 9 puncte din 30 posibile, Leo Grozavu rupe tăcerea și dezvăluie factorii care au contribuit, în opinia sa, la această situație.

Dincolo de jucătorii importanți care au plecat în această vară, randamentul scăzut al celor aduși în locul lor și oboseala acumulată în urma meciurilor disputate din trei în trei zile, dat fiind faptul că echipa se afla la (n.r. a fost eliminată de Spartak Trnava în turul doi preliminar al Conference League) l-au împiedicat pe tehnician să obțină rezultatele din stagiunea precedentă, când a încheiat play-off-ul pe un onorabil loc 4.

ADVERTISEMENT

Până săptămâna viitoare, când va fi anunțat oficial numele viitorului antrenor, de pregătirea meciului cu Rapid se va ocupa „secundul” Robert Ilyes, fost căpitan al giuleștenilor, pentru care a evoluat vreme de patru ani, între 2002 și 2006. Acesta urmează cursurile școlii de antrenori din Republica Moldova în vederea obținerii Licenței A, așa cum au procedat și alți colegi de breaslă din România. Printre ei se numără Dan Alexa, Ianis Zicu și .

Leo Grozavu rupe tăcerea după despărțirea de Sepsi

„E exclus, din moment ce s-a anunțat rezilierea contractului. Nu mai are sens să vorbim despre o revenire. Am avut o discuție lămuritoare, am stat față în față și niciunul nu era sub influența alcoolului. Mi s-a spus că ar trebui să ne despărțim și asta a fost.

ADVERTISEMENT

Sunt lucruri normale pentru orice societate. Asta este explicația principală. Am avut anul trecut un lot foarte bine închegat, gândit, stabilit de dinaintea de a începe campionatul. Am reușit să facem o pregătire bună cu toată lumea, un lot echilibrat și sigur că ne-a propulsat, cu ajutorul unei conjuncturi.

Am pierdut mulți jucători importanți, achizițiile n-au fost la nivelul dorit, nu au fost adaptate. Am avut un început complicat, cu meciuri de Europa, oboseală. Accidentări, trei entorse de gleznă, jucători aduși târziu, nu i-am mai putut folosi.

A apărut o oboseală fizică și mentală din cauza meciurilor din 3 în 3 zile și n-am mai legat rezultatele. Acel retur din Europa ne-a bulversat puțin. Ne așteptam după tur să facem mai mult. Am întâlnit și o echipă puternică, nu de netrecut, dar nici noi n-am putut mai mult.

ADVERTISEMENT

Trnava e acum lider, la egalitate cu Slovan Bratislava, ceea ce arată că n-am întâlnit o echipă oarecare. Anul trecut auzeam lumea că vedea Sepsi ca o mare favorită la campionat. În Europa, pentru noi era o performanță dacă treceam de primul tur. Totuși, pentru mine a fost un insucces.

Eu, pentru ce am făcut cu Sepsi, stau cu capul sus. Cred că am reușit să ducem echipa la un nivel superior. Ne-am consolidat în fotbalul românesc ca o echipă puternică, ca un grup puternic greu de învins de orice echipă.

Am demonstrat pe parcursul ultimelor două sezoane, dar probabil pretențiile au fost mai mari față de ce am reușit să dăm noi. Din acest motiv s-a încercat o revigorare, ca de obicei în România… șocul electric.

ADVERTISEMENT

Eu nu am resentimente, am plecat de peste tot cu capul sus. Știu ce am făcut profesional și ca relație umană. Sunt un perfecționist, pun mult suflet, de asta în anumite momente mă mai transform și eu, dar de fiecare dată păstrez limita la nivelul terenului”, a declarat Leo Grozavu pentru .

Ofertele au început deja să apară, dar nu se grăbește să ia o decizie

În ceea ce privește viitoarea sa destinație, tehnicianul de 54 de ani a lăsat de înțeles că va analiza cu mare atenție ofertele înainte de a lua decizia finală, întrucât își dorește să facă un pas important în carieră. În plus, trebuie să-și încheie definitiv socotelile cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

„Încă n-am semnat rezilierea. Din ce am înțeles, nici nu e mare grabă cu numirea unui nou antrenor. Din acest motiv, probabil nu s-a urgentat rezilierea. Am lucrat în toată această perioadă cu Ilyes, mi-a fost un colaborator de nădejde, dar trebuie să demonstrezi.

ADVERTISEMENT

Deja au apărut oferte, dar nu e cazul. Tot ce am făcut în carieră, am construit pas cu pas, iar următorul trebuie să fie un pas în față, nu în spate. Trebuie să mă gândesc foarte bine, nici măcar n-am reziliat încă, s-ar putea să mai dureze. Prima dată să fim sănătoși”, a mai spus Leo Grozavu.