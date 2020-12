Leo Grozavu, răspuns acid pentru Vali Crețu: ”Lasă, că ne mai întâlnim noi”

Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Leo Grozavu, i-a oferit un răspuns acid fundașului formației FCSB, Vali Crețu, după incidentul pe care l-au avut la partida disputată la Mogoșoaia.

După încheierea meciului, fiecare protagonist și-a spus punctul de vedere cu privire la incidentul petrecut pe culoarul ce duce la vestiare.

Se pare că între cei doi există animozități încă din perioada cînd au lucrat împreună la Gaz Metan Mediaș, în sezonul 2015-2016.

Răspunsul lui Leo Grozavu pentru Vali Crețu

După ce a afirmat că personaje ca Leo Grozavu fac rău fotbalului românesc, Vali Crețu a continuat duelul verbal cu tehnicianul celor de la Sepsi OSK pe rețelele de socializare și a adus aminte de momentul în care antrenorul l-apălmuit pe banca de rezerve pe Cătălin Golofca la un meci al formației FC Botoșani din martie 2017.

”E urât ceea ce face Crețu și asta arată caracterul jucătorului Crețu. Un jucător profesionist nu trebuie să intre în conflict cu un antrenor advers. Crețu mi-a fost jucător la Gaz Metan și atunci mi-a arătat caracterul pe care îl are”, a fost răspunsul lui Leo Grozavu pentru Vali Crețu.

”A venit la mine și mi-a spus că vrea să plece, să se lase de fotbal, să stea mai aproape de familie. Eu l-am ajutat și la o lună s-a transferat la Energie Cottbus. Dacă voia să plece trebuia să vină și să îmi spună”, a mai spus tehnicianul celor de la Sepsi la Pro X.

”Ce bucată? Eu i-am spus lui Crețu că la finala Cupei a înjurat și a jignit banca noastră de rezerve. Acum, la un fault a traversat terenul și i-am spus să își vadă de treaba lui și să joace fotbal. Din nou a jignt și la pauză i-am spus ‘Crețule, vezi-ți de jocul tău, ai ajuns la un alt nivel, trebuie să te comporți diferit’. Și mi-a spus ‘Lasă, că ne mai întâlnim noi’.

Suntem în România și cu asta se hrănesc foarte mulți și se creează o imagine negativă asupra oamenilor, în speta eu. Cine strigă mai tare are și dreptate și nu avem ce face, trebuie să ne adaptăm. Dacă nu spui nimic ești luat de fraier.

Ovidiu Popescu a intrat într-un dialog cu noi și i-am spus să își vadă de jocul lui. De pe banca FCSB-ului ni s-a strigat să tăcem din gură. Am un respect pentru FCSB, au jucători talentați, cu 4 dintre ei am lucrat, inclusiv cu Crețu. Cu toți cu care am lucrat am rămas într-o relație extraordinară. Acum sunt și unii care încearcă să denatureze adevărul, este o imagine falsă care mi s-a creat”, a încheiat Grozavu.

