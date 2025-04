Leo Grozavu, remarci acide după FC Botoșani – Oțelul 0-1: ”Mai nou se arbitrează din VAR”

Leo Grozavu a arătat cu degetul spre brigada de arbitri de la partida FC Botoșani – Oțelul 0-1. Tehnicianul consideră că eliminarea lui Aldair Ferreira a fost dictată ușor și nu înțelege de ce toate deciziile importante vin din camera VAR.

Leo Grozavu, prima reacție după FC Botoșani – Oțelul 0-1

La , Grozavu s-a arătat extrem de dezamăgit de faptul că formația sa a pierdut și crede că arbitrajele au influențat decisiv ierarhia din clasament.

”Nu sunt multe de spus după acest meci. Am pierdut un joc pe care nu trebuia să îl pierdem. Vreau să rămân lucid și obiectiv! Am făcut greșelile pe care le-am făcut… Era nevoie de luciditate și de păstrarea calmului. Din păcate am făcut acea greșeală, în începutul de joc.

S-a luat o decizie destul de drastică. Am văzut și eu atacul. Aldair vine cu piciorul de sus, calcă adversarul tot în zona ghetei, dar da, se poate da cartonaș roșu. De acolo, raportul de forțe s-a schimbat. Au fost foarte multe greșeli, și tehnice…

La ultima fază, când o lovitură este deviată clar de zid și mingea merge în corner, cu arbitrul la câțiva metri de fază, și după ce că nu dă corner, mai dă și două cartonașe galbene… Asta mi se pare un pic cam mult. Mai nou se arbitrează din VAR. Am avut decizii controversate și la Arad, iar acum din nou. Cred că ierarhia din acest campionat a fost un pic viciată”, a declarat Grozavu, la .

Grozavu, încrezător că FC Botoșani nu va retrograda

În ciuda faptului că FC Botoșani a ajuns pe loc de baraj în urma acestei înfrângeri, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, este încrezător că va putea salva echipa de la retrogradare.

”Trebuie să ne vedem de treaba noastră. Nu avem ce să facem. Ne jucăm șansa până la capăt! Sunt puțin surescitat! Trebuie să mai arbitrăm și în spiritul jocului! Mai sunt încă 5 jocuri. Suntem abia la jumătatea play-out-ului. Indiferent dacă am fi câștigat, tot trebuia să muncim în continuare.

Sper să rămânem conectați până la final și să luptăm! Indiferent de ce se va întâmpla, FC Botoșani se va salva de la retrogradare! Asta simt eu! Toți cei care formăm clubul FC Botoșani suntem împreună până la capăt!”, a spus Leo Grozavu.