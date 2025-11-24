Leo Grozavu, săgeți după FC Botoșani – Dinamo 1-1: „Antrenez Real Madrid! Nu mai puneți gaz pe foc”

ADVERTISEMENT

Tehnicianul formației moldave spune că a apreciat modul în care elevii săi s-au comportat, chiar dacă rezultatul putea să fie chiar unul negativ.

Leo Grozavu, mesaj acid după FC Botoșani – Dinamo 1-1

Leo Grozavu nu i-a lăudat doar pe elevii săi, ci și pe cei de la Dinamo, despre care spune că se vor lupta pentru campionat. Antrenorul echipei FC Botoșani a remarcat meciul bun făcut de ambele formații.

ADVERTISEMENT

”A fost un meci frumos, între două echipe care sunt în partea superioară a clasamentului. A fost un meci de luptă, cu determinare, și un meci cu multe faze de poartă și cu ocazii. E un rezultat echitabil. Am întâlnit o echipă foarte bună! Așa cum puteam să câștigăm jocul, puteam să îl și pierdem.

(n.r. FC Botoșani a rămas neînvinsă pe teren propriu. Ați creat o fortăreață) Da, dar lumea e nemulțumită. Au scris că Grozavu are 3 meciuri fără victorie… Grozavu care antrenează Real Madrid are 3 meciuri fără victorie!

ADVERTISEMENT

Suntem FC Botoșani și facem și noi cât putem. Nu mai puneți gaz pe foc, că la Botoșani e liniște, băieții sunt ok și nu putem să fim destabilizați. Dinamo, anul ăsta, are șanse crescute să se bată la campionat. Este o echipă foarte puternică!”, a spus Leo Grozavu.

ADVERTISEMENT

Jucătorul care a fost lăudat de Leo Grozavu după egalul cu Dinamo

, însă la doar câteva minute a reușit o intervenție excepțională, într-o situație de 1 versus 1 cu Stipe Perica. Leo Grozavu l-a lăudat pe goalkeeperul său, despre care spune că are o calitate mare și a ajutat foarte mult echipa de-a lungul sezonului.

„Una peste alta, felicitări băieților pentru ceea ce au arătat pe teren și pentru ceea ce au arătat până în momentul de față. Mai sunt foarte multe meciuri de disputat și multe puncte puse în joc. Ăsta e fotbalul! Sigur că se putea ca Bordeianu să marcheze, dar la fel de bine puteam să și pierdem.

ADVERTISEMENT

La 1-1, și Perica a ratat o mare ocazie, când a scăpat singur cu Anestis. Avem un portar mare, și la propriu și la figurat! Bravo lui! A avut intervenții salutare, de-a lungul timpului. E unul din pilonii de bază ai echipei”, a mai spus Leo Grozavu.

FC Botoșani a ratat șansa de a urca din nou pe primul loc

, iar dacă reușea să învingă urca pe primul loc, la egalitate de puncte cu Rapid. Acum, în urma meciului cu Dinamo, trupa lui Leo Grozavu rămâne pe poziția a 2-a și a mai făcut un pas în lupta pentru a-și asigura un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Moldovenii urmează să joace în runda viitoare contra celor de la Unirea Slobozia, în deplasare, după care vor avea un meci în Cupa României, acasă, cu Hermannstadt. O nouă confruntare foarte tare va fi în runda cu numărul 19, când Rapid urmează să vină la Botoșani.