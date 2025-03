Leo Grozavu, sincer după U Cluj – FC Botoșani 0-1: „Nu poate face nimeni minuni”

FC Botoșani a produs primul șoc al etapei cu numărul 29 din SuperLiga României și a plecat cu toate cele trei puncte de pe terenul Universității Cluj. Enzo Lopez a marcat unicul gol al partidei, iar moldovenii au ajuns la două meciuri la rând fără eșec în campionat.

FC Botoșani, remiză cu Universitatea Craiova și victorie cu U Cluj

După ce etapa trecută , FC Botoșani a produs o nouă surpriză în SuperLiga României și , chiar pe Cluj Arena.

Moldovenii au marcat la singurul șut pe poartă, asta deși ardelenii lui Ioan Ovidiu Sabău au irosit mare șanse de a marca. Enzo Lopez a dat lovitura pentru oaspeți, fiind servit excelent de Zoran Mitrov.

„Am câștigat și cu șansă. Am reușit să scoatem 3 puncte foarte importante în economia clasamentului. Cred că am reușit să dau o altă stare echipei, nu poate face nimeni minuni. Și cu Ciobi (n.r. Liviu Ciobotariu) cred că au fost rezultate bune.

S-au primit foarte multe goluri, astăzi nu am primit și e surprinzător. Au fost dăți când am dat două goluri acasă și nu am câștigat. Băieții au reacționat de la începutul anului, încă de la meciurile amicale s-a văzut o schimbare.

Mă bucur că rămânem focusați. Mai este o partidă cu o echipă care joacă foarte bine în deplasare și e o contracandidată a noastră pentru locurile de salvare. Suntem departe. Nu am făcut foarte multe puncte. Am avut un program infernal. Am terminat meciurile cu echipele foarte bune.

Asta nu înseamnă că Slobozia e o echipă mai puțin bună. E o echipă creată după chipul și asemănarea lui Adrian Mihalcea”, a spus Leo Grozavu, potrivit .

Zoran Mitrov, schimbarea inspirată a lui Leo Grozavu

La finalul partidei, Mitrov a subliniat felul în care s-a schimbat jocul echipei de la venirea lui Leo Grozavu și a dezvăluit ce i-a transmis antrenorul înainte să intre pe teren.

„Ne bucurăm pentru această victorie. Au fost momente când am suferit, au avut și ei ocaziile lor, însă mă bucur că am câștigat. Se vede mâna lui ‘mister’ (n.r. Leo Grozavu)!

Trebuie să fim atenți de acum, pentru că ne vor aștepta meciuri foarte grele în play-out, mai ales că punctele se înjumătățesc. Ne așteaptă un meci foarte greu cu Slobozia, pe care trebuie să îl câștigăm.

Mă bucur că am putut să fiu util în acest joc. Antrenorul mi-a spus să intru cu încredere și iată că am făcut diferența”, a declarat Zoran Mitrov la flash-interviu.