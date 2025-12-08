Leo Grozavu șochează la conferință după FC Botoșani – Rapid 0-0: „Acesta e obiectivul. Nu sunt nici profet, nici Mama Omida”

ADVERTISEMENT

FC Botoșani a remizat, scor 0-0, în disputa de pe teren propriu cu Rapid. Gazdele au dominat posesia și au avut mai multe șuturi pe poartă, însă raportul ocaziilor mari a fost favorabil giuleștenilor. Leo Grozavu, Andrei Miron și Zoran Mitrov au tras concluziile după egalul înregistrat contra echipei pregătite de Costel Gâlcă.

Ce a declarat Leo Grozavu după FC Botoșani – Rapid 0-0

La final, Leo Grozavu s-a declarat mulțumit cu rezultatul de egalitate: „N-am văzut goluri, dar cred că am văzut un FC Botoșani cu atitudine, o echipă care are inimă, care are caracter, care știe să lupte. Am rămas neînvinși pe teren propriu, ceea ce e foarte important. Felicitări băieților, jos pălăria pentru angajament, pentru atitudine, pentru tot ce au arătat în această seară”.

ADVERTISEMENT

Deși echipa sa se află pe locul 2 în clasament, tehnicianul susține în continuare că obiectivul este salvarea de la retrogradare. „Nu suntem în play-off încă, dar am mai făcut un pas mic, orice punct acumulat contează. Mai sunt 11 etape. Ne dorim să ne atingem obiectivul, este cel pe care l-am avut și la începutul campionatului, salvarea de la retrogradare. După care, ne dorim o poziție cât mai bună. Dacă ajungem în play-off, e clar că ne-am atins obiectivul, o poziție mult mai bună decât cea de anul trecut.

După care, începem un alt campionat și va trebui să regândim strategia din toate punctele de vedere. E nevoie de altă emulație, alți stimuli. Nu vrem să fim doar o echipă pasageră. Dar nu îmi place să vorbesc despre ce va fi, pentru că nu am de unde să cunosc. Nu sunt nici profet, nici Mama Omida. Suntem în poziția în care ne gândim, visăm, dar mai avem de trecut etape”, a afirmat Leo Grozavu.

ADVERTISEMENT

„Provocat” de jurnaliști să analizeze prestația arbitrului Horațiu Feșnic, antrenorul celor de la FC Botoșani l-a criticat ușor pe acesta, fără să ofere vreun verdict dur. „Nu îmi place să comentez. Am încercat să îmi păstrez echilibrul, am fost trimis în tribună de atâtea ori de arbitrul din seara asta și mi-am învățat lecția după atâția ani, stau potolit, mai bine nu zic nimic, oricum nu pot întoarce nimic. Se mai întâmplă și pentru ei, sunt faze la care pot greși, trebuie să înțelegem și noi în anumite momente, până la urmă nici nu putem să ne așteptăm ca împotriva unui adversar precum Rapidul să fim favorizați noi. Mi s-a părut o anumită tentă de protecție, dar asta nu a influențat rezultatul final”, a spus Leo Grozavu.

ADVERTISEMENT

Cum au reacționat jucătorii de la FC Botoșani după remiza cu Rapid

Andrei Miron a afirmat că remiza a fost un rezultat echitabil, iar experimentatul fundaș a anunțat și obiectivul celor de la Botoșani pentru acest final de an: „Un meci echilibrat, Rapidul e o echipă pragmatică, care îți să senzația că te lasă să controlezi jocul, dar au un joc direct, pe cei trei din față și te pot surprinde. Au avut în prima repriză ocazii foarte mari, în a doua repriză am intrat noi mai bine în joc. Un rezultat echitabil. Mergem în continuare, mai avem nevoie de puncte pentru a ajunge în play-off. Eu sper să mai obținem 4 puncte până plecăm în vacanță”.

Și Zoran Mitrov a subliniat faptul că a fost unul corect, iar acesta a scos în evidență . „Un meci spectaculos, ocazii de ambele părți, cred că este un rezultat echitabil, un punct muncit cu echipa de pe primul loc. Este un punct important, era și mai bine dacă reușeam să câștigăm, dar au avut niște ocazii foarte mari, cred că și ratarea sezonului. Am avut și eu două situații, Aioani a fost într-o zi mare”, a declarat mijlocașul, conform .

ADVERTISEMENT

FC Botoșani rămâne pe locul 2 după această remiză, la două puncte distanță de liderul Rapid. Pentru echipa pregătită de Leo Grozavu urmează un duel pe terenul celor de la FC Argeș, sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 17:00, iar în ultima partidă a anului, FC Botoșani va primi vizita lui CFR Cluj, vineri, 19 decembrie, de la ora 20:00.