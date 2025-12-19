Sport

Leo Grozavu, supărat pe jucători după Botoșani – CFR Cluj 0-1: „Să redevenim echipa care se bate pentru orice minge”

Leo Grozavu spune că este dezamăgit de eșecul pe care echipa sa l-a înregistrat la meciul cu CFR Cluj, 0-1, din runda cu numărul 21 a SuperLigii României.
Mihai Alecu
19.12.2025 | 23:15
Ce spune Grozavu după eșecul cu CFR Cluj
FC Botoșani pierde din turație și un nou rezultat negativ, de data aceasta acasă, 0-1, cu CFR Cluj, o ține pe echipa moldavă pe locul 3.

Leo Grozavu, mesaj pentru jucători de la Botoșani: „Să redevenim echipa care se luptă”

Leo Grozavu spune că vrea de la jucătorii săi o altă atitudine în 2026, așa cum a fost în startul sezonului când se luptau pentru fiecare minge.

„Se mai întâmplă să pierzi. Nu era cazul la ultima reprezentație pe teren propriu din 2025. Am început prost, am terminat prost. Foarte mulți jucători care nu au fost la nivelul obișnuit. Am luat gol repede, am început să ne precipităm, să nu mai avem liniște. Chiar a fost o zi nefericită, dar se mai întâmplă, ăsta e fotbalul.

Până la urmă nu suntem vreo mare echipă. E bine că a venit vacanța, au timp băieții să se gândească, să reflecteze. Probabil când se vor întoarce o să redevenim o formație care se bate pentru orice minge. I-am felicitat pentru parcursul avut până acum”, a spus Leo Grozavu.

Niciun jucător nu l-a mulțumit pe Leo Grozavu

Leo Grozavu a recunoscut că nu are vreun jucător care să-l mulțumească la duelul cu CFR Cluj, chiar dacă spune că a discutat cu fotbaliștii săi și le-a transmis că au nevoie de un start bun de partidă, în care să-și arate determinarea de a se impune în dueluri.

„Sper ca din anul viitor să fim aceeași echipă care să se bată și să obțină victorii. Am intrat în teren foarte deconectați, le-am și spus că în primele 15 minute trebuie să fim altă echipă, să arătăm determinare. Nu pot să spun că vreun jucător s-a ridicat la nivelul așteptat. Tot timpul am ales nepotrivit”, a mai declarat Leo Grozavu.

Botoșani ratează șansa de a urca pe locul 1 înainte de pauza de iarnă

FC Botoșani a început runda cu numărul 21 cu șanse de a urca pe primul loc, în cazul unei victorii cu CFR Cluj, asta pentru că se afla la un singur punct de liderul Rapid, care urmează să aibă meci duminică, împotriva celor de la FCSB.

Rezultatul din meciul cu CFR însă o poate duce pe FC Botoșani până pe locul 4, asta dacă Universitatea Craiova se va impune în partida contra celor de la Csikszereda.

