Leo Grozavu, supărat pe jucători după eșecul cu Farul: „Depășește sfera înțelegerii mele!”. Bordeianu o amenință pe Dinamo: „Să se pregătească bine”

Liderul la zi din SuperLiga a avut parte de o încheiată cu un eșec.

Leo Grozavu, reproșuri pentru jucători după meciul pierdut cu Farul

Leo Grozavu spune că trupa sa a avut multe greșeli de care gazdele au profitat, iar tehnicianul e de părere că FC Botoșani putea să scoată un rezultat pozitiv.

„Nu sunt multe de spus. S-a încheiat meciul la acel cartonaș roșu. Un prim gol care a venit dintr-o execuție fantastică, un șut care se prinde o dată la nu știu cât timp. Nu am fost foarte inspirați. Al doilea gol a fost cadou, un penalty care nu era cazul să-l producem. La fotbal nu ai de ce să fii supărat. Împreună pierdem, împreună câștigăm. Sigur, vine această pauză, pe care toată lumea a văzut-o ca pe o vacanță.

Până la urmă suntem FC Botoșani. Astăzi nu am pierdut neapărat din cauza adversarului, cât din cauza noastră. Toate meritele pentru Farul că au știut să profite de gafele noastre. E posibil să fie o relaxare. În România așa e, cum vine pauza, ei se gândesc la vacanță. E și vina mea că nu i-am făcut să înțeleagă. Nu cred că am fost foarte conectați.

Acea eliminare depășește sfera înțelegerii mele. Discut aceste lucruri cu ei mereu. Și dacă marca Ișfan acolo, eu cred că puteam să întoarcem. Am încercat să schimb, să limitez proporțiile scorului”, a spus Leo Grozavu.

Mihai Bordeianu face o promisiune înainte de meciul cu Dinamo: „Să se pregătească bine!”

Mijlocașul celor de la FC Botoșani, Bordeianu, a avut o declarație clară cu privire la viitorul meci al echipei sale, contra lui Dinamo. Jucătorul formației moldave e sigur că trupa sa o să arate o altă față la confruntarea cu bucureștenii.

„O deplasare foarte grea, la Farul, chiar dacă am început foarte bine prin ocazia lui Bodișteanu. Câteodată fotbalul e nedrept, noi am ratat, ei au dat gol. Urmează o pauză și o să analizăm ce am greșit. Sunt sigur că la meciul următor o să arătăm o altă atitudine. A contat eliminarea, clar, la orice nivel, să joci 10 contra 11. Asta e viața, sper să învețe ceva din faza asta Friday.

Nu trebuie să facem un capăt de țară că am pierdut. Un duș rece care ne poate întări. Nu mă îngrijorează, consider că am făcut un meci bun și la Petrolul, unde am avut și un penalty ratat. Avem suficientă bărbăție să recunoaștem că astăzi am pierdut și de etapa viitoare o luăm de la capăt. Acum toți o să joace contra noastră cu altă îndârjire. Înseamnă că facem ceva bine la Botoșani.

Pentru noi toate meciurile o să fie tari. O să jucăm cu Dinamo acasă. Cine vine la Botoșani trebuie să se pregătească bine. Nu știu dacă îi batem, să fim sănătoși, să ajungem cu bine la meci și o să arătăm cu siguranță altfel”, a declarat Mihai Bordeianu.