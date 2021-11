Leo Messi a ajuns la 600 milioane de dolari venituri nete. A fost dezvăluit și salariul real de la PSG

Leo Messi a bătut record după record și a câștigat tot ceea ce se putea câștiga, la nivelul echipei de club, cu FC Barcelona. De șase ori Balonul de Aur, 35 de trofee cu echipa de club, performanță neegalată. Performanțe care i-au permis să aibă și rezultate din punct de vedere financiar.

Cei 21 de ani la Barcelona au însemnat pentru argenitinian un salariu total de aproximativ 875 de milioane de dolari (654 de milioane de lire sterline). La care s-au adăugat bonusurile pentru performanțe, dar și veniturile suplimentare din contracte adiacente. Astfel că încă de anul trecut a devenit al doilea fotbalist din istorie, după Cristiano Ronaldo, care a depășit pragul de un miliard de dolari în ceea ce privește obținute de-a lungul carierei.

La PSG, o nouă bornă bifată de Leo Messi

În vară, după o mutare ale cărei detalii nu mai reprezintă o noutate pentru nimeni, . Plătit regește la Barcelona, Leo Messi nu va pierde nici la Paris la capitolul financiar. Ba dimpotrivă.

Valoarea câștigurilor sale nete a explodat vertiginos. Ajungând acum, , la 600 de milioane de dolari. Jurnaliștii au intrat în posesia datelor din contractul argentinianului cu PSG.

Astfel, potrivit acordului ar urma să câștige un salariu de 110 de milioane de dolari dacă va rămâne trei ani la clubul parizian. El având un contract pe două sezoane, cu opțiunea de prelungire pentru un al treilea.

Suma este defalcată astfel: 30 de milioane de dolari și câte 40 de milioane de dolari pentru următorii doi. La acești bani se mai adaugă și bonusul primit la momentul transferului, de 25 de milioane de dolari.

Nu vinde la fel de bine ca Ronaldo, dar este plătit regește

La aceste venituri se adaugă și cele obținute din contractele de publicitate sau alte afaceri. A fost imaginea Adidas pentru cea mai mare parte a carierei sale. Lucru care l-a ajutat să fie și cel mai bine plătit sportiv din lume în cinci din cei șase ani din perioada 2009 și 2014.

Acum, la acest capitol nu are cifrele pe care le realizează marele său rival, Cristiano Ronaldo. Ori pe care le reușesc alte staruri ale sportului mondial. Dar are parte de venituri substanțiale.

Cu Adidas are un contract pe viață, semnat în 2017. Iar acesta îi aduce anual 25 de milioane de dolari. La această sumă se adaugă alte 33 de milioane care vin de la Gatorade, Pepsi și Budweiser. Iar aparițiile pe coperta jocurilor video Pro Evolution Soccer și FIFA, realizate de Konami și, respectiv, EA Sports, influențează și ele veniturile nete ale lui Leo Messi.

Nu lipsesc nici afacerile conexe. Jucătorul cochetează cu industria modei și și-a deschis propria linie de îmbrăcăminte. În plus, are un parteneriat cu Ginny Hilfiger, comercializând noua gamă în magazinul pe care-l deține în Barcelona. Este imagine pentru ceasurile Jacob and co. și a colaborează cu Richard James, care produce costume pentru linia sa de îmbrăcăminte.

Nu în ultimul rând, a intrat și în afacerile hoteliere. Un business condus de fratele său. Și în care sunt incluse MiM Sitges, lângă Barcelona, sau Hotel MiM Ibiza es Vive. Plus alte proprietăți aflate în Argentina, lângă Rosario, orașul său natal.