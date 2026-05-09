Leo Messi a numit cel mai bun fotbalist din lume la ora actuală: „Fără îndoială!”

Leo Messi, cel care a scris istorie pentru Barcelona, este în continuare atașat de echipa spaniolă și urmărește tot ceea ce se întâmplă pe Camp Nou. are acum numai cuvinte de laudă pentru noul număr 10 al formației catalane, Lamine Yamal.

a vorbit despre preferatul său din actuala generație de tineri jucători și nu a ezitat să-l numească pe actualul decar de la Barcelona, Lamine Yamal, despre care spune că este cel mai bun la ora actuală. De altfel, nu este prima dată când Leo Messi vorbește în termeni laudativi despre omul care face acum senzație în flancul drept din atacul formației catalane.

„Există o nouă generație de fotbaliști care sunt foarte buni și care au mulți ani înainte, dar dacă ar fi să aleg unul pentru vârsta lui, pentru ce a reușit deja să facă și pentru ce îi rezervă viitorul, acela este Lamine Yamal. Fără îndoială, pentru mine este cel mai bun”, a spus Leo Messi, citat de Sport.

Sfatul pe care Lamine Yamal l-a primit din partea omului din spatele lui Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes, cel care a fost agentul lui Cristiano Ronaldo pentru mulți ani, are acum o colaborare cu Lamine Yamal, iar impresarul lusitan a vorbit public despre sfatul pe care i l-ar da jucătorului de la Barcelona. Mendes spune că mentalitatea starului de la Al-Nassr trebuie să fie un exemplu și pentru fotbalistul iberic, asta pentru a reuși să aibă cele mai bune performanțe posibile în carieră.

„Cristiano este cel mai bun jucător din istorie și, de asemenea, un exemplu impecabil în afara terenului. El este modelul pe care trebuie să-l transmitem tuturor. Asta i-am spus și lui Lamine.

O astfel de accidentare este inevitabilă în cariera unui fotbalist, dar contează foarte mult să știi cum să gestionezi și momente dificile, iar disciplina contează foarte mult. Lamine Yamal este un talent enorm, iar dacă va își va îmbunătății și abilitățile din afara terenului, va fi cel mai bun fotbalist din lume”, a spus Jorge Mendes recent.