Leo Messi a numit favorite la câștigarea Campionatului Mondial, iar Argentina nu se află în primele trei! Ce a spus despre Portugalia lui Cristiano Ronaldo

ADVERTISEMENT

Lionel Messi, campion mondial cu Argentina în 2022, a vorbit în premieră despre turneul final din această vară și a nominalizat principalele favorite la câștigarea marelui trofeu. Printre primele reprezentative pe care legendarul fotbalist le consideră drept marile forțe ale competiției nu se numără însă și campioana en-titre. Starul lui Inter Miami consideră că Franța, Spania și Brazilia sunt cele mai de temut echipe, însă nu a neglijat-o nici pe Portugalia, echipa eternului rival Cristiano Ronaldo.

Leo Messi consideră că Franța, Spania și Brazilia sunt principalele favorite la câștigarea Cupei Mondiale! Ce a declarat despre Portugalia lui Cristiano Ronaldo

Într-un interviu acordat canalului de YouTube al lui Pollo Alvarez, octuplul câștigător al Balonului de Aur a vorbit despre șansele Argentinei la turneul final din această vară, care va fi găzduit de SUA, Canada și Mexic. Fostul jucător de la Barcelona și PSG a fost reticent în momentul în care a fost întrebat dacă va putea să-și apere trofeul cucerit în urmă cu patru ani în Qatar. Acesta a răspuns că în momentul de față, există alte selecționate mult mai bine pregătite, scoțându-le în față pe Franța, Spania și Brazilia. De asemenea, acesta a mai precizat și că Portugalia lui Cristiano va fi o nucă tare.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să înțelegem și să fim conștienți de faptul că există și alte favorite. Unele echipe sunt mai bine pregătite decât noi și vor ajunge la turneul final într-o formă mai bună. Franța arată din nou destul de bine și are foarte mulți jucători de top. De asemenea, consider că Spania și Brazilia sunt și ele acolo, printre marile pretendente la trofeu. Și să nu uităm de Portugalia, care are o echipă foarte competitivă”, a declarat .

Messi își dorește ca prietenul Neymar să participe la Cupa Mondială!

În încheierea interviului, fotbalistul în vârstă de 38 de ani a vorbit și despre viitorul său în fotbal, relația pe care o are cu Cristiano Ronaldo, dar și despre șansele lui Neymar de a juca la turneul final care va începe peste câteva săptămâni. Acesta a mărturisit că își dorește ca fostul său coleg de la Barcelona să fie prezent în lotul Braziliei la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

„Pentru mine vârsta nu contează, atâta timp cât fac ceea ce iubesc și sunt într-o condiție fizică bună. Voi fi pe teren atâta timp cât corpul meu îmi va permite acest lucru. Sunt foarte competitiv. Nici măcar nu-i las pe copiii mei să mă învingă la jocuri video. Nu știu să pierd, dar exact asta m-a făcut omul care sunt.

ADVERTISEMENT

(n.r – despre relația lui cu Cristiano Ronaldo) Nu ne-am întâlnit des, în afară de meciuri sau ceremonii de premiere, însă am avut mereu o relație bună. Acum, fiecare dintre noi se află într-o etapă diferită a vieții, dar în trecut am avut o frumoasă rivalitate sportivă. Până la urmă, eu eram la Barcelona, iar el la Real Madrid, concurând atât la nivel colectiv, cât și individual, așa că e un lucru normal faptul că oamenii ne-au comparat constant.

ADVERTISEMENT

Nu pot fi foarte obiectiv la întrebarea dacă Neymar ar trebui să joace la Cupa Mondială, pentru că îmi este prieten. Desigur, m-aș bucura dacă ar participa. Sper să i se întâmple doar lucruri bune, pentru că le merită. La fiecare Mondial ne dorim să joace cei mai buni fotbaliști, iar Ney va fi mereu printre ei, atâta timp cât este pe teren”, a explicat Messi.