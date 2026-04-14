Leo Messi a rămas fără antrenor! Javier Mascherano a plecat de la Inter Miami și a spus imediat motivul

Antrenorul care a reușit să câștige trofeul MLS cu Inter Miami, anul trecut, a decis să nu mai continue la formația pentru care evoluează Leo Messi și Luis Suarez.
Mihai Alecu
14.04.2026 | 20:47
Echipa la care Lionel Messi își joacă ultimii ani din carieră, Inter Miami, tocmai a rămas fără antrenor, asta după ce Javier Mascherano a decis să-și dea demisia. Campioana din MLS din sezonul trecut trebuie acum să-și caute un nou tehnician.

Inter Miami a rămas fără antrenor! Javier Mascherano și-a dat demisia

Javier Mascherano, cel care a reușit să o ducă pe Inter Miami către titlul din MLS în sezonul trecut, a decis să nu mai continue pe banca echipei. Anunțul a fost făcut de către clubul american, iar sud-americanul a oferit o primă reacție prin care își anunță plecarea din „motive personale”.

”Vreau să anunț că, din motive personale, am decis să îmi închei mandatul de antrenor al lui Inter Miami. În primul rând, vreau să mulțumesc clubului pentru încredere, tuturor angajaților pentru efortul colectiv, dar mai ales jucătorilor, care au făcut posibile momente de neuitat. De asemenea, le mulțumesc fanilor și familiei clubului, pentru că fără ei nimic nu ar fi fost posibil. Voi păstra mereu în suflet amintirea primului trofeu și, oriunde voi fi, voi continua să le doresc mult succes.”, a spus Javie Mascherano pentru site-ul oficial al clubului.

Startul noului sezon din MLS de abia a avut loc, iar după 7 etape, Inter Miami are 3 victorii, 3 egaluri și 1 eșec, iar rezultatele nu sunt la nivelul așteptărilor. Rămâne de văzut ce antrenor vor alege conducătorii grupării și cât de mult va conta cuvântul lui Messi, fiind știut faptul că atacantul are o influență mare și a insistat pentru aducerea lui Javier Mascherano.

Reacția oficială din partea clubului Inter Miami

Unul conducătorii de la Inter Miami, Jorge Mas, a vorbit și el despre despărțirea de Javier Mascherano și a ținut să-i mulțumească public acestuia pentru contribuția pe care a avut-o la rezultatele din momentul în care a fost instalat pe banca tehnică a grupării..

„Javier va face mereu parte din istoria clubului. Nu doar pentru trofeele câștigate, precum MLS Cup, sau pentru parcursul din Cupa Mondială a Cluburilor, ci și pentru exemplul oferit zi de zi prin muncă și dedicare. Respectăm decizia lui și îi mulțumim pentru tot”, a spus Jorge Mas, acționarul majoritar de la Inter Miami.

