Leo Messi, adevărul despre relația cu rivalul său Cristiano Ronaldo: ”Nu a fost nimic personal”

ADVERTISEMENT

Deși s-au ”retras” din fotbalul mare al Europei, Leo Messi în Statele Unite și Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită, cei doi încă sunt în căutare de recorduri uluitoare. Nu de puține ori s-a scris despre rivalitatea lor istorică, iar ”Puricele” a spus acum adevărul despre relația lor.

Ce relație există între Leo Messi și Cristiano Ronaldo

Duelul dintre Leo Messi și Cristiano Ronaldo, din perioada în care ei jucau pentru FC Barcelona și, respectiv, Real Madrid, a fost unul dintre cele mai fascinante din istoria fotbalului. Departe de a fi prieteni la cataramă, cei doi s-au respectat și s-au motivat unul pe celălalt pentru a-și depăși limitele.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat jurnalistului argentinian Pollo Alvarez, Messi a recunoscut că în afara terenului nu s-a întâlnit cu marele său rival decât la diferite ceremonii de premiere, dar s-a arătat încântat de rivalitatea sportivă pe care au avut-o.

”Ceea ce s-a întâmplat a fost o rivalitate sportivă frumoasă. Este ceva natural în lumea fotbalului. Eu eram la Barcelona, ​​iar el la Real Madrid, și concuram pentru orice, atât colectiv, cât și individual, așa că oamenii ne comparau mereu. Dar relația noastră a fost întotdeauna bună și respectuoasă, iar tot ce s-a întâmplat a fost pur sportiv. Nu a fost nimic personal.

ADVERTISEMENT

Nu ne întâlneam des, cu excepția meciurilor sau a ceremoniilor de premiere, și am fost mereu în relații bune. Acum suntem în etape diferite ale vieții noastre, dar ceea ce s-a întâmplat a fost o rivalitate sportivă frumoasă”, a declarat superstarul argentinian.

ADVERTISEMENT

🚨🫂 Leo Messi on the rivalry with Cristiano Ronaldo: “What happened was a beautiful sporting rivalry”. “It's something natural in the world of football. I was at Barcelona and he was at Real Madrid, and we were competing for everything both collectively and individually, so… — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Messi este one-man show în MLS

După o carieră fabuloasă în tricoul Barcelonei și doi ani dificili petrecuți la PSG, Lionel Messi a decis în vara anului 2023 să meargă în MLS și a semnat cu Inter Miami. După ce în primul an a câștigat Cupa Ligii cu noua sa formație, argentinianul a cucerit și titlul în 2025.

ADVERTISEMENT

Și în actuala ediție de campionat Messi a început în forță și . Și asta în ciuda faptului că bunul său prieten Javier Mascherano a decis să plece de pe banca tehnică a lui Inter Miami.

Ronaldo, tot mai aproape de 1.000 de goluri

La începutul anului 2023, după eșecul înregistrat cu revenirea la Manchester United, Cristiano Ronaldo a șocat lumea fotbalului când a ales să meargă în Arabia Saudită și a semnat cu Al-Nassr.

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că a continuat să fie o mașină de goluri și , portughezul a câștigat cu noua sa formație doar un singur trofeu: Arab Club Champions Cup. Însă, se pregătește de cel de-al doilea.

Cu două etape înainte de finalul campionatului din Arabia Saudită, Al-Nassr este lider și are un avans de 5 puncte față de rivala Al-Hilal, care are însă un meci mai puțin disputat. Cele două formații se vor întâlni în meci direct pe 12 mai.

Messi și Ronaldo, ultimul bal la Cupa Mondială

În ciuda faptului că au ajuns la o vârstă la care alți fotbaliști s-au retras de mult, Messi și Ronaldo continuă să joace și o fac chiar foarte bine. Ei s-ar putea întâlni pentru ultima dată în carieră în această vară, la Cupa Mondială.

Messi merge pentru a încerca să păstreze titlul cucerit de Argentina în urmă cu 4 ani, lucru care i-ar aduce incontestabil titlul de cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, în timp ce Ronaldo va încerca să-i dejoace planurile și să-și treacă în palmares și acest trofeu, după ce a devenit campion european în 2016.