Leo Messi, anunţ major înainte de startul Cupei Mondiale: „Am temeri când simt acest disconfort!”

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Naţionala Argentinei vrea să îşi păstreze coroana la Cupa Mondială. în cantonamentul echipei naţionale, dar a revenit pe teren în timpul amicalului cu Islanda, câştigat cu 3-0 de „pume”. La final, atacantul a vorbit despre starea sa de sănătate.

Messi, anunţ important înainte de startul Cupei Mondiale: „Mă simt grozav acum! Aveam temeri”

Leo Messi i-a liniştit pe suporteri şi a transmis că se bucură de fiecare moment, iar în acest moment se simte foarte bine. Atacantul abia aştepta să intre pe teren, spunând că avea temeri privind accidentarea, înainte să joace:

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”Eram nerăbdător să joc de ceva vreme, deoarece am ajuns cu un disconfort la națională. Sunt fericit, entuziasmat și mă bucur de fiecare moment. Mă simt grozav acum! Eram nerăbdător să intru pe teren și să scap de temeri! Am temeri când simt acest disconfort, dar mă bucur că totul e bine. Avem acum o săptămână la dispoziție pentru a ne pregăti pentru meciul de deschidere”, a spus Messi.

Argentina, gata să câştige din nou trofeul: „Echipa arată aceeaşi dorinţă şi entuziasm”

Leo Messi a fost ales cel mai bun jucător al turneului final din Qatar, (4-2 după executarea loviturilor de departajare). Starul a marcat atunci o „dublă” şi acum vrea să câştige din nou trofeul:

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”Ca întotdeauna, când începe o competiție, mai ales o Cupă Mondială, sunt foarte entuziasmat. Echipa continuă să arate că are aceeași dorință și entuziasm. Vom merge pas cu pas, dar cu mult entuziasm, emoție și convingere în ceea ce suntem capabili să facem”, a spus Leo Messi.

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Argentina este repartizată în grupa J a competiţiei şi va debuta pe 17 iunie împotriva Algeriei, într-un meci programat la Kansas City. Sud-americanii vor juca împotriva Austriei, pe 22 iunie şi cu Iordania, pe 28 iunie.

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